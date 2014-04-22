Aysal: Önümüzdeki 5 maç Mancini için belirleyici olacak

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör Roberto Mancini'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin, "Hiçbir yönetim, sezon sonu neticelerini görmeden bir plan yapmaz. 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 önemli maç Mancini için belirleyici olacak" dedi.

Bugün gazetesine açıklamalarda bulunan Aysal, son dönemde üst üste alınan ağır yenilgilerin "kasıtlı" olduğu yönünde çıkan iddiaların hatırlatılması üzerine, "Ben Mancini'nin kendisi kovdurmak için sürekli kadro ile oynadığını kesinlikle düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Ünal Aysal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Mancini'nin Türkiye'ye ayak uyduramadığı yönündeki yorumlara ne diyeceksiniz?

- Mancini'nin Türkiye'ye ayak uydurmadığı iddialarına inanmıyorum. Bu iddialar dedikodudan başka bir şey değil.

Ne olursa olsun her şeye rağmen gelecek sezonda Mancini ile devam etmeyi düşünüyormusunuz?

- Sene sonu neticelerini görmeden hiçbir yönetim bir plan yapmaz. Bizim için 4 lig, 1 kupa olmak üzere 5 tane önemli daha maçımız var

Mancini için "9 milyon euro tazminatı almak için için kendini kovdurmaya çalışıyor" gibi bir iddia uzun süredir dolaşıyor. Bu konuda sizin fikriniz nedir?

- Ben Mancini'nin kendisi kovdurmak için sürekli kadro ile oynadığını kesinlikle düşünmüyorum. Açık söylemek gerekirse bunlar uydurma haberler.

Sezonun geride kalan kısmına baktığınızda yönetimsel açıdan "Şunu iyi yaptık" ya da "Şu istediğimiz gibi olmadı" diyebilir misiniz?

- Bu soruya cevap vermek için henüz erken. Galatasaray takımının veya yönetiminin bu sezon neyi iyi yapıp yapamadığını ancak 3 hafta sonra söyleyebilirim.

Sözleşmesi 2016’ya kadar

Galatasaray, ligin 7. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor deplasmanı öncesi göreve getirdiği Roberto Mancini ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Anlaşma gereği ilk sezonu tam bir yıl olarak kabul edilen İtalyan çalıştırıcı 2016 yılında serbest kalacak.

Galatasaray, Mancini döneminde ilk kez bir lig maçında kalesinde 4 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar Devler Ligi’nde Real Madrid’e deplasmanda 4-1 yenilmişti.

Galatasaray 4-0 kaybettiği Kasımpaşa’nın kalesina 1 tane isabetli şut çekebildi. Böylece Arena’da en farklı lig yenilgisi Mancini döneminde gelmiş oldu.