-AYSAL OLAĞANÜSTÜ MALİ GENEL KURUL İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, göreve gelmelerinin ardından kulübün sportif ve mali durumunu incelemeye aldıklarını belirterek, mali tablonun sıkıntılı olduğunu ve olağanüstü mali genel kurul yapılması gerektiğini söyledi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere hitap eden Ünal Aysal, uluslararası mali denetleme kuruluşu Ernst&Young firmasıyla çalışmaya başladıklarını ifade ederek, ''Yaptığımız incelemeler sonucunda konsolide toplam borcumuz 300 milyon dolar civarında. 150 milyon dolarlık banka kredi borcumuza karşılık ise 750 milyon dolar civarı teminat verilmiş. Bu, banka teamüllerinin çok üzerindedir'' dedi. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig yayın hakkı, Türk Telekom sponsorluk geliri, forma reklamı ve 3 sezonluk bilet gelirlerinin temlik altında olduğunu açıklayan Aysal, olağanüstü mali genel kurul yapılması mecburiyeti olduğunu belirterek, ''Bu durumda ne transfer yapılabilir, ne de mevcut yükümlülükler karşılanabilir. Olağanüstü mali genel kurul yapılması şarttır. İlk olarak 2 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa da 9 Temmuz'da genel kurulu toplantıya çağıracağız'' diye konuştu. Aysal, kısa vadeli çözüm alternatifleri üzerinde duracaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Talep edilecek yetkiler, 2011 yılı bütçesinin revizyonu, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması, 150 milyon dolar civarındaki banka kredilerinin 1 yıl ötelenerek 4 yıla, mümkünse daha uzun zamana yayılması, teminatları azaltarak yüksek faiz yükünden kurtulunması ve kurumsal yapının işler hale getirilmesi, kredilerin de tek bir çatı altıda çok daha az maliyetle birleştirilmesi. Bu konuyla ilgili kredilerin tek çatı altıda birleştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek duruma gelmiştir. Genel kurula sunmaya hazır durumdayız. Ayrıca, gecikmiş borç stokunun süratle finansmanı için borçlanma talebi istenecek. Mevcut borç yapılandırması için, bankaların elinde bulunan yüzde 38 oranındaki kulüp hissesinin, tekrar alınmak üzere satılması veya teminat gösterilmesi gerekebilir. Yapacağımız işler günü kurtarmaya dönük değil, kulübümüzü düzlüğe çıkartma amaçlıdır.''