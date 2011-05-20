-AYSAL: ÖDEMELERİN ALTINDAN KALKARIZ İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, önlerindeki kısa dönemde önemli miktarda ödemeleri olduğunun altını çizerken, bunun altından kalkabilecek durumda olduklarını belirtti. Ünal Aysal, NTV Spor'da yayınlanan ''Yüzde 100 Futbol'' programının canlı yayın konuğu olurken, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Galatasaray'da hedefinin, kendi kendine işleyen ve kişilere bağlı kalmayan bir mekanizma oluşturmak olduğunu söyleyen Aysal, ''Yeni başkan geldiğinde sil baştan yapılması gerekmeyecek bir yapı. Öyle bir sistem kurup gitmek istiyorum ki benden sonraki arkadaşımın fazla manevra şansı olmasın'' derken, özellikle mali yapıya dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Baktığımızda kulübün bir nakit sorunu olduğu çok açık ama Galatasaray Kulübü'nün varlık sorunu yok. Önemli olan nakit sorununu aşmak ve bunu aşacağız. Bizim eylül-ekim aylarına kadar 118 milyon dolar ödememiz var. Buna biraz faiz de eklenebilir. Önemli olan bunu nasıl yöneteceğimiz, nasıl vadelere böleceğimiz. Biz bunlara hakim oluruz, sorun çıkmaz. Handikabımız, bazı gelirlerimizin önümüzdeki 2,5 yıl için temlik edilmiş olması. İsim hakkı, loca, VİP koltuklar gibi gelirler harcanmış. İhtiyaç olduğu için harcanmış. Çalışmamız var ve genel kurula sunacağız. Ne ölçüde müsaade edilirse, o ölçüde programımızı tatbik edeceğiz.'' Aysal, kendisinin direkt olarak kulübe maddi bir destek sağlayıp sağlamayacağı konusunda, ''Bugün artık UEFA kriterleri var. Şahıslar kulüplere para veremezler. Ancak yöneticilerin kredibiliteleri ise yeni kredilerin alınabilmesinde ciddi etken olur. Bu şekilde kulübüme destek olmak niyetim'' ifadelerini kullandı. -''FUTBOL ŞUBESİ DEĞİL, FUTBOL KOMİTESİ OLACAK''- Galatatasaray'daki yeni yapılanmada futbol şubesi olmayacağını belirten Aysal, Galatasaray Sportif A.Ş. şirketinin içinde bir komite kurulacağını vurguladı. Futbolun, şirket içinde yönetileceğini, kendilerinin ise denetleyeceklerini anlatan Aysal, ''Artık yöneticiler direkt futbolun içinde olmayacaklar. Şirketin içinde sadece futbolu gözetleyen, teknik direktörün ihtiyaçlarını takip eden, futbolcuların alımları ve satımlarını onaylayan, bütçeyi kontrol eden bir komite olacak. Tüm eylemler buradan yönetilecek. Onayı da başkan verecek. Bu komitenin içinde teknik direktör de olacak. Dünyanın bütün büyük kulüplerinde aşağı yukarı tatbik edilen yöntem bu. Futbol komitesinin içinde ben de olacağım. Biz göreve gelirken başarı sözü verdik. Teknik direktörümün başarısıyla, benim başarımın beraber gideceğini daha önce de ifade ettim'' diye konuştu. Futbolda görev alacakları öne sürülen Tomas Kurth ve Peter Kanyon gibi isimlere de değinen Aysal, ''Bu tip isimleri danışman olarak sistemin içine sokmak istiyoruz. Alıp değerlendireceğiz. Azami faydayı sağlayacağız. Çünkü onlar bu filmi görmüşler. Deneyimlerinden maksimum faydayı sağlamamız lazım'' dedi. -''FATİH TERİM'İ DIŞARDAN YANLIŞ TANIYORMUŞUM''- Galatasaray'da teknik direktörlük görevine geleceğini açıkladığı Fatih Terim ile yaptığı görüşmeye değinen Aysal, Terim'i dışardan yanlış tanıdığını fark ettiğini aktardı. Fatih Terim ile uzun vadeli bir işe çıktıklarını anlatan Aysal, şöyle devam etti: ''Zaten kısa vadeli düşünmek Fatih Terim'e ve kulübe haksızlık olur. Zaten tüm çözümlerimiz uzun vadeli. En uygun hoca profili olarak bana Fatih Terim görünmüştü. Yabancı hocalarla mukayese ettiğimde, Fatih Terim'in en iyi aday olduğunu tespit ettim. Teklif götürdüm, konuştuk, o da düşündü, ben de düşündüm. Çok mutlulukla tespit ettim ki, kurumsallıkla ilgili ısrarlarımı memnuniyetle karşıladı. Galatasaray'da göreve ikinci gelişindeki sorunların, kurumsal olunmamasından kaynaklandığını analiz ettik. (Ben bir ekip içinde çalışsaydım, bu desteği görseydim çok daha başarılı olurdum) dedi. Ben de hak verdim. Aynı heyecanı yaşadığımızı fark ettik. Önemli olan bu. Ben değişik bir insan buldum karşımda. Medyadan takip ettiğim; (İmparator, anahtarı alır oraya giderim, her şeyi kendim yaparım, sopayla kovalarım) gibi bir imaj vardı kafamda. Tam tersini gördüm. Aldığım karardan son derece eminim.'' Aysal, Fatih Terim'in yardımcılarının gelecek günlerde kesinleşeceğine dikkati çekerken, ''Saha içinde teknik direktörün hiçbir kararına müdahalemiz olmayacaktır. Sorumluluğu da başarısı da kendisine ait ama sahaya ininceye kadar tüm kararlar bir ekip içinde alınır ve sayın hocam da bu ekibin içinde olacaktır'' dedi. -''KADRONUN 3'TE 1'İ GİDEBİLİR''- Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon planlamasıyla ilgili olarak, daha önce yaptığı, ''Kadronun 3'te 1'i gidebilir'' açıklamasına değinen Aysal, ''Tahminim, izlediğim kadarıyla, böyle bir oranda değişiklik olabilir'' ifadesini kullandı. Takımda çok sayıda sakat oyuncu olması ve bir çok oyuncudan istenilen seviyede yararlanılamamasının hatırlatılması üzerine Aysal, ''Benim izlenimim, 2 tane etken var. Birincisi psikolojik. Kaybeden bir sistemin içinde olmama çabası. Ağırlıklı olarak da sağlık ekibimizin çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Dayanıklılık çalışmalarının yeterince iyi yapılmadığı izlenimi var. Sağlık ekibi daha duyarlı olmalı. Hocanın teklifini alacağız önümüzdeki günlerde. Bizler de araştırırız. Tüm oyuncularımızın sene içinde bize verecekleri katkıyı etkileyen bir durum'' dedi. -TRANSFERLER- İngiliz ekibi Bolton'dan İsveçli oyuncu Johan Elmander ile anlaştıklarını, Olimpique Lyon'un İsveçli oyuncusu Kim Kallström'le ise ilgilendiklerini açıklayan Aysal, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Transferde önceliklerinin hoca olduğunu ve bunu bitirdiklerini anlatan Aysal, ''Fatih hocanın kafasında bir çok oyuncu var. Bülent Tulun, Ali Dürüst ve Ali Gürsoy da ekibin parçası. Çalışmaları var. Listeleri birleştireceğiz ve karar vereceğiz. Hocamızın kafasında yıldızlar var. Bizde de var. Şimdi isim açıklarsam başkaları da talip olur ve fiyatı artar. Bir hafta içinde kaleci olarak çok önemli bir isim çıkabilir karşınıza. Taraftarımız güvensin ve beklesin'' diye konuştu. Chelsea'de forma giyen Didier Drogba'nın adının Galatasaray'la geçtiğinin aktarılması üzerine ise Aysal, ''Drogba'nın çok talibi var. Biz de olabiliriz'' demekle yetindi. Trabzonsporlu Seçuk İnan'la ilgili yöneltilen soruya da Aysal, oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin dolacağına dikkati çekerek, ''Lig henüz bitmedi. Trabzonspor saygı duyduğumuz bir kulüp ve şu anda teklif götürmemiz doğru olmaz. Sezon bitince bir karar alacağız'' yanıtını verdi. -''ARDA'YI TUTMAK İSTİYORUZ''- Sezon sonu takımdan ayrılması gündemde olan Arda Turan'ın kalmasını istediklerini anlatan Aysal ama bunun gönülsüz olmaması gerektiğini aktardı. ''Arda'yı hoca da ben de tutmak istiyoruz. Kontratımız var'' diyen Ünal Aysal, ''Ama bize gönülsüz oynayan bir futbolcu fayda sağlamaz. Hocamız Arda ile direkt konuşacaktır. Gerekirse ben de konuşurum. Arda'nın devam etmesi kendisinin çok lehinedir. Kaptanlığı devam eder, bizim böyle bir sorunumuz yok'' diye konuştu. Basketboldaki yeni yapılanmaya dikkati çeken Aysal, NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks ekibinde forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ile ilgilenildiğini doğruladı.