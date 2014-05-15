Aysal: Mancini'ye kal demem

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör Roberto Mancini konusunda net konuştu. Galatasaray'ın başkanı "Ben kendisiyle devam etmek isterim ama gitmek isterse de, kendisine takımda kal demem" diyerek, tartışmalara son noktayı koydu.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal gündemdeki kritik konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Maslak’taki binicilik tesislerinde önceki gün gazetecilerle ayak üstü sohbet eden sarı-kırmızılı kulübün patronu, özellikle takımın başında kalıp kalmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılan Roberto Mancini ile ilgili olarak çarpıcı yorumlarda bulundu.

Nevzat Dindar'ın Milliyet'teki haberine göre, Mancini, “Ben Mancini ile devam etmek isterim. Ama Mancini de bir çalışan ve profesyonel. Onun da kendi kararları var. Onu seçim yapmaya zorlayamayız. Kendi kararını verecektir. Benim gönlümden geçen çalışmaya devam etmesidir. Eğer bu şekilde devam ederse onunla oturup konuşacağız. Takımda herkesin gördüğü belirli eksiklerimiz var. Mancini bu eksikleri herkesten daha iyi görüyordur” ifadelerini kullandı.



UEFA’nın kriterleri var



Kimsenin kendisinden 40-50 milyon euroluk bütçe beklememesi gerektiğini anlatan Aysal, “Şu durumda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü UEFA’nın da kriterleri var, bu konuda çok hassaslar. Zaten Mancini de hiçbir zaman gelip benden 30-40 milyon euroluk bütçeler istemedi. Evet oyuncular istiyor ama rakamları konuşup makul ölçüde gidermeye çalışıyoruz. Mancini kalırsa bu oyuncuları belirleyip onunla birlikte transferlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.



Drogba’nın alternatifi hazır



Başkan Ünal Aysal, Didier Drogba ile yollarının ayrılacağını söyledi. Fildişili yıldız hakkında da konuşan Aysal, “Drogba gittiğine göre bizim de bir alternatifimiz bulunuyor. Şu an 4-5 tane alternatifimiz var ama sezon bitmeden bunları dillendirmek istemiyorum” diyerek sözlerini bitirdi.