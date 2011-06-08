-AYSAL: MALİ SIKINTI YAŞANMAZ İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, içinde bulunulan mali durumla ilgili yaptığı açıklamanın bir tespiti olduğunu belirterek, sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen haziran ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere hitap eden ve sonrasında toplantının bitmesini beklemeden salondan ayrılan Aysal, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Aysal, ''Teknik direktörümüzün alternatiflerini de göz önüne alarak, futbolcu, menajer ve kulüplerle görüşme halindeyiz. Amacımız, haziran ayı sonunda başlayacak hazırlık dönemine takımı hazır hale getirmek'' dedi. Aysal, mali durumla ilgili üyelere aktarılan sorunların, transferi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine, '' Hiçbir konuda sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Bir durum tespiti yaptık ama her problemin bir çözümü var. Çözmek de bizim görevimiz. Elimizden geleni yapacağız'' yanıtını verdi. Transferlerin gerçekleşmesi için kendi kişisel kredisini kullanıp kullanmayacağı konusuyla ilgili olarak Aysal, ''Galatasaray Kulübü'nün benim servetime ihtiyacı yok. İmkanları müsait. Biz sadece nakit sorunlarını ortaya koyduk. Galatasaray'ın servet ve imkan olarak durumu çok iyi'' ifadesini kullandı. -TRANSFER KONUSU- Ünal Aysal, transferde adı Galatasaray'la geçen oyunculara değinirken, anlaşmaya varıldığı ileri sürülen Alman futbolcu Miroslav Klose hakkında, ''Benim haberim yok. Bilgim olursa muhakkak haber veririm'' dedi. Chelsea'deki geleceği merak konusu olan Didier Drogba için görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Aysal, ''Drogba'nın sahibi var. Daha devam eden bir kontratı var. Kontratı çözmek de Chelsea'ye ait bir yetki. Biz sadece talip olabiliriz. Elimizden gelen tüm gayreti, taraftarlarımızın talebi üzerine gösteriyoruz. İnşallah olur ama en aşağı Drogba kadar bize faydalı olabilecek alternatif elemanlar da listemizde var'' diye konuştu. Galatasaray'da transferle ilgili bir komitenin bulunduğunu ve çalışmaların sürdüğünü aktaran Aysal, şöyle devam etti: ''Galatasaray'da gerekli hamleler yapılıyor. Basın mensupları olarak size gelmeyen bilgiler olabilir ama özellikle yerli oyucularla da ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Fatih hoca önümüzdeki günlerde size açıklama yapar.'' Öte yandan, kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Didier Drogba'nın gündemlerinde olmadığını ileri sürerek, kamp çalışmalarına kadar transferi tamamlayacaklarını bildirdi. Gündemlerinde öncelikli durumda olan kaleci transferiyle ilgili, bu pozisyondaki sorunu ortadan kaldıracak bir ismi kadrolarına katacaklarını belirten Dürüst, Arda Turan için ise sözleşmeli oyuncuları olduğuna dikkati çekerek, kalmasından yana olduğunu kaydetti. -STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ KURULDU- Bu arada, Galatasaray Kulübünün gelecek 10 yılını kapsayacak bir stratejik planlama çalışması yapmak üzere komisyon kurulduğu duyuruldu. Divan kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile tüzüğün bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi. Yapılacak yeni değişiklikler için bir komisyon kurulacağı belirtildi.