T24 LogoT24 Logo
Spor

Aysal: Kupanın Saracoğlu'nda verilmesini istiyoruz

Ünal Aysal Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdı

10 Mayıs 2012 16:47

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, "Şampiyonluk Kupası'nın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda verilmesini istiyoruz. Bunu da federasyona ilettik'' dedi.
 
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen söyleşiye katılarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Aysal, Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, basında ''Şampiyonluk Kupası'nın'' nerede verileceğine ilişkin haberler yer aldığının hatırlatılması üzerine, Şampiyonluk Kupası'nın kurallara göre normal olarak en son maçın oynandığı sahada alındığını anımsattı.

Aysal, ''Yani biz yenersek orada alırız, Fenerbahçe yenerse yine orada alır. Doğru, dün federasyondan böyle bir talep geldi. Yönetim Kurulu olarak biz bu konuda bir karar aldık. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Biz kuralların tatbik edilmesini, yani Şampiyonluk Kupası'nın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda verilmesini istiyoruz. Bunu da federasyona ilettik'' dedi.

Ünal Aysal, bir başka soru üzerine ise şunları söyledi:

''Fatih Terim hocamız öfkesine yenik düştüğünü ve hakeme söylenmemesi gereken bir söz kullandığını itiraf etti. Bu bir disiplin konusu ve cezası var. Fakat biliyorsunuz Futbol Federasyonu bazı yönetmeliklerde değişiklikler yaptı. Bunlardan biri de 105. madde. Bu, cezaların ertelenebilmesine imkan tanıyor. Bu maddeden yararlanan kulüpler de oldu. Biz de Fatih Terim hocamız için erteleme talebinde bulunduk. Tahkim Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz.''


'Seneye play-off oynamak istemiyoruz'


Aysal, ''Bir öğrencinin bu sene uygulanan play-off sistemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Burada ilk kez açıklıyorum. 15 gün önce gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında play-off sisteminin yeni sezonda olmaması ile ilgili görüştük. Tüm kulüpler yeni sezonda play-off oynamak istemediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak hazırladığımız belgemizi TFF kabul etti. İnşallah yeni sezonda play-off oynamayacağız.''

ETİKETLER

ünal aysalgalatasaraysüper finalsüper ligkupasaracoğlufenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24