Aysal: Kaka'yla görüştük, Avrupa'da kalmak istedi

Galatasaray Başkanı Aysal, 'çilek' olarak anılan Brezilyalı futbolcu Kaka'yla görüşme yaptıklarını ancak kendisinin Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, CNBC-e canlı yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Transfer döneminde uzun süre konuşulan 'çilek' hakkında açıklamalar yapan Aysal şunları kaydetti: "Kaka ismi benden çıkmadı. Kaka bir gazetecinin ortaya attığı isimdi, doğru isimdi. Ben hiçbir futbolcuyla görüşmedim. Görüşen arkadaşlarım oldu. Kaka bir müddet daha Avrupa'da kalmak istediğini söyledi. Bizim çok iyi takımımız var. Gelişen günler içinde hocanın bir isteği olursa biz bunu yapmak zorundayız. Yönetimler sahaya çıkıp oynamazlar."



1 hisse bile alıp satmadım



Aysal, Galatasaray'da hissesi olduğu iddialarına açıklık getirdi. "Galatasaray başkanlığım devam ettiğim sürece 1 adet hisse bile alıp satmadım, satmayacağım" diyen Aysal, sözleri tutabildiği sürece başkanlıkta kalacağını belirtti. Aysal "Başarıyı yakalayamadığım gün Galatasaray'da görevim biter" diye konuştu.



Sermaye artırımı kurala uygun



Nakit akışlarının UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uygun olduğunu belirten Aysal, "Başkan olarak hedefim 2014'te borçları 100 milyon doların altına indirmek. Sermaye artırımı kurallara uygun, en ufak bir sıkıntım yok. Borsa yatırımcımız uzun vadeli düşünmeli, geleceğimize yatırım yaptık. Bundan sonra yeni bir sermaye artırımı zor, ihtiyaç olmamasını diliyorum" dedi. Aysal, Fenerbahçe'nin de geçen yıl bedelli sermaye artırımına gittiğini hatırlattı.



'Sermaye artırımı yapmayacağız' demedim



Aysal daha önce "Sermaye artırımı yapmayacağız" şeklinde bir açıklama yapmadığını, bunun şehir efsanesi olduğunu kaydetti.



4-5 kat güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz



"Avrupa'nın 10 büyük kulübü içine girmek istiyoruz" diyen Aysal, Şampiyonlar Ligi'nde mali olarak 4-5 kat güçlü rakiplerle mücadele ettiklerini söyledi. Aysal, Galatarasay Sportif'in üzerinde bir gayrimenkul olmadığını ifade etti.

Aysal "Atletico Madrid'le İstanbul'da bir araya geldiğinizde Arda'yla ilgili nabız yoklaması oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Nabız yoklaması tabiri doğru. Girişimde bulunduk. 'Ödemede güçlük çekiyorsanız, Arda'yı sattığımız fiyata geri alalım' dedik ama başkan kabul etmedi."



Yıldırım çok başarılı



Aysal, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de çok başarılı bir başkan olduğunu kaydetti.