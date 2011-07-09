-AYSAL: GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMUŞ DURUMDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, olağanüstü mali genel kurulda yaptığı konuşmada, genel kurul üyelerinden istedikleri yetkilerin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan Ünal Aysal, sportif çalışmaların ardından ilk icraatlarının mali durumun tespiti olduğunu kaydederken, 149,6 milyon doları banka kredileri olmak üzere, 328 milyon dolar toplam borç, 73,6 milyon dolar da ödeme zamanı geçmiş borç olduğunun altını çizdi. Kulüp kasasının, bankalardaki hesapların tamamen boş olduğunu anlatan başkan Aysal, ''Kulüp gelirleri 2,5 yıl süreyle bankalara temlikli. Birikmiş ve vadesi geçmiş borç beklentimizin üzerinde, 73,6 milyon dolar. Tek suçlu aramak, tek yönetimi ve dönemi suçlamak anlamına gelir. Başka yerde suçlu aramayalım, suçlu bizleriz. Bu konulara yıllardır gerekli ilgiyi göstermediğimiz için hepimiz suçluyuz'' dedi. ''Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Galatasaray'ın çözülemeyecek sorunu yok. Önemli olan birikmiş problemi en kısa zamanda, en düşük maliyetle çözüp, bu süreçten güçlenerek çıkmanın doğru formülünü bulmaktır'' ifadelerini kullanan Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İhtiyacımız olan yetkileri talep etmek için karşınızdayız. Bugün sizlerden, 14 Mayıs'ta yüklendiğimiz sorumluları yerine getirebilmek için, bu sorumluluklara paralel yetkilerle donanmayı talep ediyoruz. Bizim bazı temel meseleleri çözmemiz lazım. Geciken borcu ödemek, aylık ortalama 15,5 milyon dolarlık kulüp harcamasını karşılamak ve transfer ücretlerini ödemeliyiz. Banka kredilerini yapılandırarak, temliklerden kurtulmak ve yıllık 16 milyon dolar civarındaki faizden mümkün olduğunca kurtulmak gerekiyor.'' -''HİSSE SATIŞI DEĞİL, REPOSU''- Ünal Aysal, Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleriyle ilgili talep ettikleri yetkinin satış anlamına gelmediğini vurgularken, şunları kaydetti: ''Talebimiz, hisselerin bankalara rehini veya hisse senedi reposu. Bu kesinlikle satış değil. Bankaya bir takım hisseyi vade sonunda aynı fiyatla geri almak suretiyle satıyoruz ve vade sonunda geri alıyoruz şeklindedir. Teknik olarak bir alış-satış muamelesi yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız sonuçlandı ve yetki alımı için bekletilmektedir. Yine belli bir miktar hisse senedinin piyasaya satımı ile borçların ödenmesi planı var ve nakit durumu düzelince yine bu hisseler piyasadan toparlanabilir. Ancak biz hisse satışını katiyetle önermiyoruz. Sadece repo işlemini planlıyoruz.'' -''RİVA ARAZİSİ ACİL DEĞERLENDİRMELİ''- Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerinin direkt olarak banklara gittiğini belirten Aysal, mali olarak ellerini güçlendirmeleri için Riva arazisinin acil olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kendilerinden önceki yönetim kurullarına da verilmiş olan Riva arazisi yetkilerinin yinelenmesini talep ettiklerini aktaran başkan Aysal, ''Riva arazisi için alınan ruhsatın geçerlilik süresi 22 Şubat 2012 tarihinde bitmektedir. Bu konu son derece öncelikli bir duruma gelmiştir. Hedefimiz, bir önceki tekliften daha iyi şartlarla, kar paylaşımı şartlarıyla, 250 milyon doların altında kalmayacak şekilde teklifler almak ve ruhsat tarihi geçmeden değerlendirmek. Bugün Riva arazisi değer olarak doruk noktasına gelmiştir. Kulübümün aktiflerine yeni değer ekleme sözünü de veriyorum'' şeklinde konuştu. -''GALATASARAY'IN KİŞİLERİN PARASINA İHTİYACI YOK''- Kulüp başkanı Ünal Aysal, UEFA'nın 2012 yılında yürürlüğe girecek yeni kriterlerine göre, hiçbir spor kulübünün yöneticilerden veya şahıslardan borçlanamayacağını hatırlatırken, şunları söyledi: ''Galatasaray'ın kimsenin parasına ihtiyacı yoktur. Ciddi nakit sorunu var ama çok daha değerli aktiflerimiz vardır. Son dönemde yine de 10 milyon doların üzerinde kasa kolaylığı sağlanmak zorunda kalınmıştır. İhtiyaç olan, kişilerin maddi varlıkları değil, tecrübeleri ve kapasiteleridir. Bugün istenen yetkinin tamamı, mevcut borç yükünün ödenmesine yöneliktir. Daha iyi borçlanma yoluna gidilmesidir. Borcumuz 328 milyon dolar ise yine bu kadar kalacaktır ve üzerine ekleme yoktur. Amaç sadece iyileştirerek iyi bir ödeme tablosu oluşturmaktır. Bu talep ettiğimiz yetkilerden birinin eksikliği bile bizi sıkıntıya sokabilecektir.'' -''MEDYA FORLAN'LA UĞRAŞMAYA DEVAM ETSİN''- Ünal Aysal ayrıca, yönetim olarak göreve gelmelerinin ardından sezon sonu olması nedeniyle aciliyet kazanan sportif işlere yöneldiklerini de kaydederken, ''Florya'nın toparlanması gerekiyordu. Bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Medya Forlan ile uğraşmaya devam etsin, biz sonuç olarak güçlü bir takım kurmuş durumdayız. Üstelik cüzi bonservis bedelleri ödeyerek. Süreç de tamamlanmadı ve önümüzde birkaç hedefimiz daha var. Dışardan her şey futbol ve dünyaca ünlü yıldızlar olarak gösteriliyor. Futbol dışındaki branşlarda da iddialı ekipler yaratma hedefinde önemli adımlar attık. Önümüzdeki sezondan itibaren hepsiyle gurur duyacağız'' ifadelerini kullandı.