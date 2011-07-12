Aysal: Gerekirse ligler ertelensin

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal şike soruşturmasıyla ilgili olarak Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Türk futbolu çok ağır bir şaibe altında. Gerekirse ligler bir süre ertelenmeli. Bu ateş üfleyerek sönmez, çözüm zamana yayılamaz" dedi.





Şike soruşturmasında ikinci dalga yaşanırken Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan yazılı açıklama geldi.



"Bu Ateş Üfleyerek Sönmez, Çözüm Zamana Yayılamaz" başlığıyla verilen Aysal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türk futbolu çok ağır bir şaibe altında. Toplumumuzu sadece sportif açıdan değil sosyal açıdan da alt üst edecek kadar derin ve yaygın olduğu anlaşılan büyük bir sorunla karşı karşıyayız.



Göreve yeni başlamış olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun ne denli ağır bir sorumluluk altında olduğunun bilincindeyiz. Kararların geciktirildiği her gün Türk sporuna zarar vermektedir. Bilelim ki dünyanın saygın bir gücü olmaya soyunmuş bir ülkesi olarak asıl verdiğimiz sınav etik değerlere sahip çıkma konusundaki kararlılığımızdır.



Galatasaray olarak biz, Türk futbolunun içine düştüğü bu karanlıktan bir an önce çıkarılması için tüm mercilerin, gerekirse liglerin bir süre ertelenmesi kararı dahil, üzerlerine düşen tüm görevleri zaman kaybetmeden yerine getireceklerine ve kararın verilmesi için gerekli bilgi ve delillerin Federasyon’umuza ivedilikle iletilerek sürecin hızlandırılacağına inanıyoruz.



Galatasaray camiası olarak alınacak her karar ve uygulamanın en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz."