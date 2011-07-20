Aysal: Galatasaray’ı da araştırın

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybettiği Denizli maçında şike yapıldığı iddialarının da araştırılmasını istedi. Aysal, “Bir haksızlık varsa, kupayı da geri veririz” dedi.



Şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2005-2006 sezonunda şampiyonluğu kaybettikleri Denizlispor maçında şike yapıldığını iddia etmişti.



Galatasaray’ın o maçta Denizlispor’a teşvik primi verdiği öne sürülüyordu. Bu iddiaya G.Saray Başkanı Ünal Aysal’dan yanıt geldi.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Ünal Aysal sözkonusu iddialarla ilgili şunları söyledi:



“Bizi kimsenin itham ettiğini duymadım. Ayrıca 2005-06 sezonunda neler olmuş, tam anlamıyla bilmiyorum açıkçası. Çünkü o dönemde yönetici değildim. Bu konulara bulaşmak istemem.



Ancak başından beri aynı şeyi söylüyorum. Benim için 2 kriter var; birincisi Türk sporu, ikincisi G.Saray’ın başarısı. Bundan geri dönüş olmaz. Eğer bizde de bir ayıplı durum varsa, federasyon onu da araştırsın ve gerçeği ortaya çıkarsın. Bunu engellemek gibi bir hakkımız ve yetkimiz yok.



Kulüp olarak çıkacak negatif bir sonucun bedelini öderiz. Bir haksızlık varsa, kupayı da geri veririz. Çünkü esas olan G.Saray’ın saygınlığını korumaktır.”



