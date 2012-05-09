Aysal: Figüran da pısırık da Don Kişot da değiliz

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, son günlerde alevlenen tartışmalar hakkında yine çarpıcı açıklamalar yaptı. 2. başkan Ali Dürüst'ün "Figüran olduk" sözlerine katılmadığını belirten Aysal, şike iddiaları süreciyle ilgili stratejilerini anlattı.

Ünal Aysal'ın konuşmalarının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizde bugün yaşanan şike ortamında Galatasaray olarak son derece temkinli ama bıktıracak kadar reaksiyon göstererek davrandık, pısırık davranmadık. Sesimizi kıstıysak hep böyle olacak diye bir şey yok.

Galatasaray'a yakışan diger kulüpler gibi ligden çekiliriz gibi tutarsız formüller vermek değil, akılcı projeler üretmektir. Ben başkaları gibi tutarsız projelerin altına imza atmam atmayacağım da...

Galatasaray'dan çok daha büyük bir oluşum vardır. Galatasaray tek başına Don Kişot olamaz. Akılcı çözümler bulmalıyız. Taçlı baş akıllanır. Sizin bizim başımazı bir taç koydunuz. Bu sorumluluğu taşıyorum. Evimde olduğum zaman ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama işimin başındayken sorumluluk sahibi olmalıyım. Akıllı davranmazsak kayboluruz.

Figüran kelimesi talihsiz kelime, ben kullanmadım. Arkadaşlarım kullandı. Bunun karşılığı şu oluyor. Bir güce karşı tek başınasınız. Tartışmadan güçlenen bir ekiple kriz yönetiyorsunuz. Adalete olan güveninizi kaybettiğiniz vakit bu tepkiyi verirsiniz. Figüran kelimesi bu çaresizliğin göstergesidir.

Sözün bittiği yerdeyiz. Konuşulmayacak bir yerdeyiz. Cumartesi günü şampiyonluğu alacağımıza inancım tam. Bütün oyuncularımızı, teknik heyetimizi takdir etmeliyiz. Netice ne olursa olsun tam yürek olarak ekibimizin arkasındayız. Yine de top yuvarlaktır"