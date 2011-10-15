Aysal: Fenerbahçe dimdik duruyor

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, kendilerinin de en az sahada sporcular kadar başarı heyecanı yaşadıklarını söyledi.





Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kulübün 106. kuruluş yılı etkinliği sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aysal, ''Sahadaki sporcularımız kadar biz de yüreklerimizde başarı heyecanı ve isteğiyle doluyuz. Bunu gerçekleştireceğiz. Önümüzde de hiçbir engel duramaz'' dedi.





Sporcuların içlerindeki heyecanın çok önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Ünal Aysal, ''Benim anladığım kadarıyla sporcular artistler gibi. Heyecanlarıyla yaşayıp, heyecanlarıyla üretiyorlar. Sahaya kazanma hırsıyla çıkan, morali yerinde bir oyuncunun yapamayacağı, başaramayacağı yok. Hocamız Fatih Terim, oyuncuların içindeki bu cevheri çıkartmakta hüner sahibi biri. Galatasaray'daki fark, hocamız ve bizim heyecanımızdan, oyuncuların da bu heyecanı paylaşmasından geliyor. Bu başarı devam edecek, önünde hiç kimse duramaz'' ifadelerini kullandı.







''Gelişmeyi Bursaspor maçında daha net göreceğiz''





Aysal, Galatasaray Futbol Takımı'nın ligin ilk 5 haftasındaki performansıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, ''Ben her zaman yavaş başlayan ama sonra süratlenen sistemleri seviyorum. Bunları daha devamlı buluyorum. Bu sene öyle başladık. İlk maçlarımızda biraz bocaladık. Çünkü, yepyeni bir takım. Bir sürü transfer. İyi olmalarına rağmen birlikte oynamamış bir grupla beraberdik. Zaman içinde aralarındaki uyumu geliştiriyorlar. Futbolda geldiğimiz noktadan hepimiz çok ümitliyiz ama Bursaspor'la yapacağımız maçla daha net bir şekilde gelişmeyi göreceğiz'' yanıtını verdi.









''Baros'la ilgili karar kendisine bağlı''





Devre arasında takımdan gönderileceği yönündeki haberler basına yansıyan Çek futbolcu Milan Baros'un durumunun hatırlatılması üzerine Ünal Aysal, oyuncunun performansının, verilecek kararda etkili olacağını aktararak, şunları söyledi:





''İyi oyuncular için her zaman teklif gelir. Baros için de geldi. Onu kendi sistemimiz içinde değerlendirebileceğimize inanıyoruz. Sene sonuna kadar daha zaman var. Hocamız en iyi şekilde değerlendiremeye çalışacak. Baktık ki ümit yok, o zaman gayet tabii satışı düşünürüz. Bütün oyuncular için bu geçerli, sadece Baros için geçerli değil. Biz başarıya odaklanmamış oyuncularla Galatasaray'ın istikbalini bağlayamayız. Baros kendisi buna karar verdirecek. Karar kendisine bağlı. İyi çalışır, kendisini gösterirse muhakkak camia ve takım içinde kalacaktır. Çok yararlı ve iyi bir oyuncu. Kaybetmek istemeyiz.''







Işın Çelebi'nin durumu





Aysal, Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Işın Çelebi'nin disiplin kuruluna sevk edilip edilmediği konusuna da açıklık getirdi.





Çelebi'nin disipline sevki konusunda çok önemli bir kurumlarından talep geldiğini aktaran Ünal Aysal, ''Yönetim kurulu bu talebin arkasındaki gerçeği araştırıyor şu anda. Evvela kendisiyle de görüşeceğiz. Sonra da gereği yapılacaktır. Ama yönetimimizin prensibi, hiçbir geçmiş yöneticimizi suçlamak, onları cezalandırmak, kaybetmek değil, bilakis onları kendisine daha yararlı hale getirmek, tecrübelerinden yararlanıp, kulübe katkılarını devam ettirmektir. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Art niyetimiz yok. İnşallah Işın Çelebi kardeşim, gazetedeki beyanlarının arkasında duruyor değildir. En kısa zamanda bunu yalanlar ve o zaman zaten ortada bir şey kalmaz'' şeklinde konuştu.









''Fenerbahçe dimdik duruyor''





Basın mensuplarına yaptığı açıklama öncesi bazı gazetecilerle sohbet eden Aysal, sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Haşhaş'ın yaptığı ve Fenerbahçe ile aynı duruma düşmesi halinde Galatasaray'ın ayakta kalamayacağı şeklindeki yoruma değindi.





''Fenerbahçe'nin içine düştüğü bir durum görmüyorum'' diyen başkan Aysal, ''Bu hukuki bir süreç. Fenerbahçe dimdik. Maçlarına çıkıyorlar ve gördüğünüz gibi başarılılar. Galatasaray niye kalkamasın, tüm takımlar kalkar. Başarı, sporcuların kalbinde ve ruhundadır. Eğer sporcular yürekleriyle oynarlarsa, başarıları devam eder. Fenerbahçeli sporcular böyle. Esas sporcuyu takdir etmek lazım. Geçen seneki performanslarını devam ettiriyorlar'' diye konuştu.





