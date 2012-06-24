Aysal: Fenerbahçe ait olduğu yere döndü

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ”Herhalde böyle bir çözüm bulundu ki, Fenerbahçe de böylece ait olduğu yere dönüyor. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Antalya Galatasaraylılar Derneği’nin Kundu bölgesinde bir otelde düzenlediği şampiyonluk kutlamasına katılan Ünal Aysal, burada yaptığı konuşmada, geride kalan sezonda elde edilen başarının büyük bir başarı olduğunu ancak başarının sürekli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray’ın gücünü artırdıkça hedeflerini büyütmesi gerektiğini belirten Aysal, bunun için Galatasaray camiasının tek yumruk olmasının önemine işaret etti. Aysal, ”Galatasaray diğer kulüpler gibi gücünü hiçbir organizasyondan ve hiçbir suni güçten almamaktadır. Galatasaray gücünü sadece kendisinden alır, sizlerden alır. Bu güç hiçbir zaman azalmaz ve her gün biraz daha büyür” dedi.

Galatasaray’ın geçmişte kıtanın en büyük kupasını alarak kıtanın en iyisi olma başarısını gösterdiğini ancak bu başarının süreklilik göstermediğini ifade eden Aysal, hedeflerinin bundan sonra elde edecekleri başarıları sürekli hale getirmek olduğunu vurguladı. Aysal, ”Şimdi hedefimiz 17 milyar avroluk Avrupa futbol pazarının en önemli oyuncularından biri olmaktır. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve uluslararası başarıyı kovalamak” diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarından lisanslı ürünleri kullanarak kulübe destek olmalarını isteyen Aysal, buradan elde edilecek gelirlerin amatör branşların gelişiminde kullanılacağını bildirdi.

Aysal, 2020 yılında düzenlenecek olimpiyatların en güçlü adayının Türkiye olduğunu ve bu nedenle amatör branşlarda da başarı peşinde koşulması gerektiğini belirterek, amatör branşların gelişiminde taraftarın kulübe olan katkısının rolüne dikkati çekti.



”Galatasaray Türkiye’nin en büyük markasıdır”



Başarıya giden yolun 4 ana unsuru olduğunu söyleyen Aysal, ”Bunlar kurumsallık, mali disiplin, sportif başarı ve bunlara bağlı olarak da yükselen marka değeri. Galatasaray Türkiye’nin en büyük markasıdır. Bu sadece hamasetle söylenmiş bir kelime değildir. Gerçek budur. Bütün dünyada Türkiye denildiğinde en çok tanınan marka Galatasaray’dır” diye konuştu.

Ünal Aysal, 2011 yılında ağırlığı sportif başarıya verdiklerini, 2012’de idari ve mali yapının reformunu tamamlayacaklarını, 2013 yılında ise ”tam teçhizatlı bir Avrupa kulübü” teslim edeceklerini söyledi.



Beşiktaş’ın Türk Telekom Arena’yı kullanması



Öte yandan, program sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aysal, transfer sürecinin 25 Haziran’da tamamlanacağına işaret eden sözlerini hatırlatarak, transfer sürecindeki son durumun sorulması üzerine, 25 Haziran tarihini bir odak olarak koyduklarını ve 25-30 Haziran tarihleri arasında gerekli açıklamaları yapacaklarını belirtti.

Bir oyuncunun transferinin Temmuz ayına sarkabileceğini kaydeden Aysal, ”nokta atış transferlerin” bu tarihlerde teknik heyetle birlikte taraftara sunulacağını dile getirdi.

Aysal, bir gazetecinin, İstanbul’daki stat sorunu ve Beşiktaş’ın gelecek sezon karşılaşmalarını Türk Telekom Arena’da oynamak istediğinin hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

”Beşiktaş dost bir kulüp. Çok eski bir dostluğumuz var. Birbirimizi üzecek, yoracak, incitecek hiçbir şey yapmayız. Galatasaray’ın şu anda Arena’dan kaynaklanan bir sürü sorunu ve eksiklikler var. Bunların tamamlanması ve Galatasaray’ın kurmuş olduğu düzenin de zarar görmemesi için Beşiktaş’ın bu konuda fazla ısrarlı olmayacağını tahmin ediyorum. Bu tip ısrarlar devam ederse bizim görevimiz yönetim olarak bunu genel kurulu sunmak.”

Aysal, şahsi oyunun ne yönde olacağı sorusuna ise, ”Çok zor, yani böyle bir şeyin olacağı. Denedik, hep beraber formüller aradık ama ne kadar çalışırsak çalışalım bir çözüm bulamadık” dedi.



Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılması



Bir gazetecinin, ”UEFA’nın kararıyla Fenerbahçe artık Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek, bununla ilgili bir yorumunuz olacak mı?” sorusu üzerine Aysal, bunun UEFA’nın kararı olduğunu ve kendilerinin bugüne kadar hiçbir kulüple ilgili hiçbir fikir beyan etmediklerini söyledi.

Aysal, kendileri için önemli olanın Galatasaray’ın zarar görmeyeceği bir çözüm bulunması olduğunu ifade ederek, ”Herhalde böyle bir çözüm bulundu ki, Fenerbahçe de böylece ait olduğu yere dönüyor. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Aysal, Kayserisporlu oyuncu Amrabat’ın transferiyle ilgili bir gelişme olup olmadığı sorusuna da ”Amrabat olayı Galatasaray için kapanmıştır arkadaşlar” cevabını verdi.

Ünal Aysal, Ergin Ataman’ın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine getirilmesiyle ilgili bir soruya ise ”Başarılı bir antrenör. Bizim kadrolarımıza katıldığı için mutluyum. İnşallah Beşiktaş’taki başarılarını bizde de sürdürür” cevabını verdi.



Eğlencede şampiyonluk kupasına büyük ilgi



Bu arada, oteldeki kutlamalara şampiyonluk kupası da getirildi. Taraftarlar kupaya yoğun ilgi gösterirken, üzerinde Galatasaraylı futbolcuların Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kupa sevinci yaşarken çekilen bir fotoğrafının basılı olduğu pano önünde kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sarı-kırmızılı takım taraftarları, etkinliğe katılan Galatasaray’ın eski oyuncuları Zoran Simoviç ile Cevad Prekazi’ye de yoğun ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar Simoviç ve Prekazi ile fotoğraf çektirirken, bazıları da forma ve tablolarını imzalattı.

Alana kurulan iki ekrandan da şampiyonlukla ilgili klipler yayınlanırken, çalınan marşlar ve Burcu Güneş konseriyle Galatasaraylılar gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.