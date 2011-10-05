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Spor

Aysal: F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, ''Futbol Federasyonu zamanında Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını emanete alıp ‘mahkeme bitince kupanızı alırsınız’ deseydi

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, ''Futbol Federasyonu zamanında Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını emanete alıp ‘mahkeme bitince kupanızı alırsınız’ deseydi bunlar yaşanmazdı'' diye konuştu.




Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Galatasaray ve Fenerbahçe çok büyük kulüpler. F.Bahçe bu sene Şampiyonlar Ligi’ne gidemedi. Ama göreceksiniz seneye onlarla birlikte Avrupa’da çok büyük işler yapacağız” dedi.


Habertürk gazetesine konuşan Ünal Aysal şunları söyledi: “Ben Fenerbahçe’nin düşmesini hiç ister miyim? Tabii ki istemem. Fenerbahçe’nin İkinci Lig’de oynaması bizim hiçbir şekilde menfaatimize olmaz. Bizim oradaki sıkıntımız Fenerbahçe değildi. Konu Türk futboluydu. İlerleyen zamanda hepimizin yara almaması için çaba harcamıştık. Ama önce anlatamadık. Daha sonra anlaşıldık. Bu durumu Fenerbahçe’ye de anlattık.


Eğer Federasyon zamanında davransaydı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilirdi. Yapacağı tek şey vardı. Bu olay patladıktan sonra Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını emanete alacaktı. Diyecekti ki, ‘Mahkeme sonucuna göre gelin kupanızı alın.’ Bunu yapmadı. Ama yapabilirdi. Eğer yapsaydı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilirdi. Biz Fenerbahçe’nin başına gelenlerden nasıl mutlu olabiliriz ki. Böyle bir şey mümkün mü? Bu herkesin başına gelebilirdi. Bizim de başımıza gelebilirdi. Bir kaza oldu. O yüzden bu durumdan çıkar elde etmek ya da yararlanmak söz konusu asla olamaz. O yüzden Ali Koç ile oturup konuştuk. Neyin ne olduğunu anlattık”


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