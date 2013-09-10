Aysal: Ekim'e kadar haber bekliyoruz - Terim: Sabrımın da bir sınırı var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fatih Terim arasındaki sözleşme krizi büyüyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Fatih Terim’in Ekim ayına kadar kararını vermesini bekliyoruz” derken, Fatih Terim de, “Beni tanıyanlar bilir ki, hiç olmadığı kadar açık ve şeffaf biriyim. Sabrımın da bir sınırı var, bakıyorum S.O.S. vermeye başladı” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına da getirilmesiyle başlayan kriz büyüyor.

Galatasaray ve A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Romanya maçı öncesi medya mensupları ile yaptığı toplantıda son günlerde kendisiyle alakalı yapılan yorumlara sert cevaplar verdi.

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, Terim’in sözlerinden satır başları şöyle oldu:



“Andorra maçı sonrası pek çok kesime bir ricada bulundum. Şu an tabii kimileri için bir şey ifade etmese de mucize gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Dedikodu yaparak, yorum yaptığını sanarak değil, varsa imkânı statta, yoksa imkânı dualarıyla herkesin bize yardımcı olmasını istemiştim. Fakat anladığım kadarıyla mesaj ya tam ulaşmadı ya da anlaşılmadı.

İki kesime dikkat çekmek istiyorum. Türk spor kamuoyu, lütfen tahmini rüyasını bilgiymiş gibi sunan duyumcu-yorumcu ve dedikoduculardan uzak durun. Ve medya yöneticileri, futbol bildiğini iddia eden, size kısa vadede reyting getirmeye çalışan kişileri ya uzaklaştırın, ya da ek iş verin.”

‘Biz kaybetmekten korkmuyoruz’

“Sanılmasın ki eleştiriye açık değiliz. Yapıcı, bilgiyle harmanlanmış şeylere her zaman açığız. Beni tanıyanlar bilir ki, hiç olmadığı kadar açık ve şeffaf biriyim. Sabrımın da bir sınırı var, bakıyorum S.O.S. vermeye başladı.

Biz kesinlikle kaybetmekten korkmuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Buraya kazanmaya geldik. Romanya kaliteli bir takım ama onların değil bizim ne yapacağımız önemli. Türk milli takımı olarak da kulüpler düzeyinde de böyle maçlar oynadık. Ben her şekilde muvaffak olacağımızı düşünüyorum.

Biz Romanya’nın gruptaki hatırını bilip, saygı duyuyoruz. Maçtan önce 7-8 ishal ve grip futbolcumuz var. Ama maçı öyle istiyorlar ki, hepsi idmana çıktı.”

Aysal: Cin şişeden çıktı bir kere

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Fatih Terim’in Ekim ayına kadar kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’e konuşan Aysal şunları söyledi:

Bu süreçte Fatih Terim ile bu konuyu konuştunuz mu?

- Hayır, Fatih Hoca ile konuşmadım. Çünkü kendisini bu konuda hiç sıkıştırmak istemiyorum. Türkiye’nin ve ay yıldızlı ekibin önünde çok önemli bir Romanya maçı var. Bu yüzden Fatih hocanın da konsantrasyonunu bozmamak lazım. O maç bitsin konuşuruz.

- Peki, öngörünüz nedir, neler olacak?

- Bu işi dram haline getirmemek lazım. Ortada net bir şey var. O da Fatih Terim, Mayıs’a kadar iki takımı birden çalıştıracak. Burada önemli olan Terim, Mayıs’tan sonra nerede devam edecek. Bu Fatih Terim’in kendi hakkı. İstediği kararı da kendisi verecek. TFF’de “Bizimle devam etsin” dedi. Galatasaray’da iradesini gösterdi ve “Biz kontrat imzalamaya hazırız” dedi. Sonuçta iki takımı birden uzun vadeli götüremeyeceğine göre, hocanın burada oturup, kendisi, ailesi için bir seçim ve tercih yapması lazım.

G.Saraylı’yız ama aynı zamanda Türk’üz

Son günlerdeki açıklamalar hakkında yorumunuz nedir?

- Ne federasyonun ne de Galatasaray’ın Fatih Terim’in üzerinde manevi baskı kurmaması lazım. Bu baskıyı Fatih hocanın üzerinden kaldırmak lazım. Hocanın kararına saygı duyup, kararını da her iki tarafın kınamaması ve kabul etmesi gerekir. Milli takım önemli görev, makam. Galatasaray ile de Fatih hocanın gönül bağı var. Biz bunu zıtlaşma ya da hesaplaşmaya götürmemeliyiz. Fatih hoca oturup düşünecek şartlarını. Alacağı her iki karar da kabulümüz. Elbette Galatasaraylıyız ve bizimle olması bizi mutlu eder.

Fatih hoca “Galatasaray’da kalacağım” derse, TFF kendi çözümünü bulur. Milli takımı seçerse de Galatasaray, Mayıs’tan sonrası için çözümünü bulur. Hoca için her iki taraftan arzulanmak güzel bir şey. Seçimi kendi için yapmak zorunda. Kısaca ne bizim, ne de federasyonun söz hakkı yok. Her iki tarafın beklentisi, birbirimize düşmeden hocanın karar verip belirsizliğe son vermek olmalı. Cin şişeden çıktı bir kere. Cini tekrar içeri sokamayacağımıza göre. Karar tespit edilmeli.

Şükrü Ergün: O sözleşme ge-le-cek!

Galatasaray’ın TFF’den Terim ile yapılan sözleşmenin bir örneğini istemesi üzerine, TFF Başkanvekili Ufuk Özerten, “Her isteyene sözleşme gönderemeyiz” dedi. Galatasaraylı yönetici Şükrü Ergün de, “Kimse böyle cüretkâr ifadelere sahip olamaz. O sözleşme gelecek yoksa mahkemeye gideriz” açıklamasını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında yaşanan Fatih Terim krizi giderek daha da alevleniyor. TFF Genel Sekreteri Emre Alkin’in, “Biz 4 maçlığına değil, 5-10 seneliğine anlaştık” sözleri camiada tepkilere neden olurken, Başkan Ünal Aysal, “Bir federasyon mensubunun sözleri bizi bağlamaz” ifadesini kullanmıştı. Ancak araya Başbakan da girip, “Sezon sonunda Terim’in tamamen milli takıma yönelmesini temenni ediyorum” demesi ortamı iyice gerdi. TFF Başkanvekili Ufuk Özerten’in ısrarla, “Biz her isteyene sözleşme göndermeyiz” diyerek, Fatih Terim’le yapılan anlaşmayı gizli tutması ise sabırları taşırdı.

‘Habersiz kontrat mı olur’

Sarı-Kırmızılı yönetici Şükrü Ergün, konuyla ilgili olarak Radyospor’a konuşurken, “TFF Yönetimi’nin hocamızla yaptığı sözleşmenin örneğini istiyoruz. Bunu göndermeleri gerekir. Kimse ‘Biz her isteyene sözleşme göndermeyiz’ şeklinde cüretkâr ifadelere sahip olamaz. Terim’le yapılmak istenen ya da yapılan sözleşme borsada fiyatları değiştirir. Biz SPK’ya bağlı bir kurumuz. Kimse bir başkasının teknik direktörüyle habersiz sözleşme yapmaya kalkışamaz. Adamı mahkemeye verirler” ifadesini kullandı.

‘Bizi bırakma hocam’





Fatih Terim, Milli Takım hocası olarak gittiği Romanya’da çiçeklerle karşılandı. Galatasaray forması giyen gurbetçi taraftarlar, “Hocam sakın bizi bırakma” diye seslenirken Terim, elini kalbine götürerek başını sallamayı tercih etti.