-AYSAL: ''DROGBA'YLA İLGİLİ KARARIMIZ YOK. SİNAN BOLAT ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını yaptı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantının arasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ünal Aysal, yöneltilen soruları da yanıtladı. Mazbatalarını aldıkları günün ardından yönetim olarak ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini aktaran Aysal, ''Bugünkü toplantıda arkadaşlarımızla beraber, yönetim tarzımızı, ana prensiplerimizi ve kendi aramızdaki iş bölümünü tartıştık. Kurumsal yapımızın kurulması ve gözden geçirilmesine dönük ön tedbirler nelerdir, bunların kararını alacağız. Tahmin ediyorum ki, ilk toplantı için bunlar önemli adımlar'' dedi. Teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde mesaisine başlaması ve Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ın transfer edilmesiyle ilgili olarak Aysal, ''Bir program dahilinde bunlar oluyor. Önümüzdeki günlerde diğer haberler de yavaş yavaş çıkacak. Çalışıyoruz, elimizden geni yapıyoruz. Camiamıza bazı sözler verdik. Onları tutmak için gece gündüz bütün ekibimiz çalışıyor. Elimizden geleni yapacağız ve başarıyı yakalayacağız. Herkes rahat olsun'' ifadesini kullandı. -''DROGBA BİR KULÜBÜN OYUNCUSU''- Ünal Aysal, adı Galatasaray'la geçen Chlesea'nin Fildişi Sahilli yıldızı Didier Drogba ile ilgili bir kararları olmadığını bildirdi. ''Drogba ile ilgili bizim almış olduğumuz hiçbir kararımız yok'' diyen Aysal, ''Drogba bir kulübün oyuncusu ve hala oraya bağlı. Kulüp serbest bırakmadan ya da satış kararı almadan o konuda adım atmak doğru değil. Bugüne kadar hep bu prensibi izledik. Yabancı kulüpler için de bunu uygulayacağım'' diye konuştu. Aysal, yıldız bir yabancı kaleci sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine, ''Yabancı kaleci gelecek. Herhalde önümüzdeki günlerde ilk haberlerden birisi o olacak'' yanıtını verirken, Standard Liege'in kalesini koruyan gurbetçi oyuncu Sinan Bolat'la ilgili olarak, ''Sinan Bolat çok yakından incelediğimiz bir oyuncu ama önceliklerimiz arasında değil'' demekle yetindi. Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarının kim olacağının kulüp olarak resmen açıklanmaması için de Aysal, ''Fatih Terim'in ekibiyle ilgili çalışmalar onu ilgilendiriyor ve açıklamasını da kendisi yapar. Yeşil sahanın dışındaki konularda açıklamaları ise biz yaparız'' dedi.