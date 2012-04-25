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Spor

Aysal, Demirören'den söz aldı, önümüzdeki sezon play-off kalkıyor

Kulüpler Birliği toplantısında, TFF Başkanı Demirören'den söz alan G.Saray Başkanı Aysal, play-off'un kaldırılacağını diğer kulüp başkanlarına bildirdi

25 Nisan 2012 11:40

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın isteğiyle Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i aradı, Play-Off’un önümüzdeki sezon oynanmaması konusunda söz aldı.

Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Ankara’da yapılırken Gaziantepspor ve Sivasspor kulübünün temsilcileri görüşmede yer almadı.

Başkan Vekili Recep Mamur başkanlığında Sheraton Otel’de gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 2. başkan Ali Dürüst, yönetici Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe başkan vekili Nihat Özdemir, Beşiktaş futbol komitesi üyesi Deniz Atalay, Trabzon Başkanı Sadri Şener hazır bulundu.

Ankara’daki toplantıya damga vuran ilginç diyalog sonunda Play-Off’un gelecek sezon oynanmayacağı yolunda Futbol Federasyonu’ndan söz alındığı ortaya çıktı.

Yayıncı kuruluşun sözleşmesinin uzatılması konusunun görüşülmesi sırasında söz alan Aysal’ın, “Bir şartla Rekabet Kurulu’na giderim. O da gelecek sezon Play-Off oynanmaması konusunda söz verilsin” diye konuştu. Toplantıya katılan kulüp başkanları ve temsilcileri bu çıkış karşısında şaşkına dönerken, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav telefona sarılarak Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i aradı. Cavcav konuyu kısa şekilde anlattıktan sonra telefonu Aysal’a verdi. İkili arasındaki görüşmenin ardından Galatasaray Başkanı Play-Off’un oynanmayacağı yolunda söz aldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Vakıf üyeleri, yayıncı kuruluşun sözleşmesinin uzatılması için ortak hareket etme ve Rekabet Kurulu’na gitme kararı aldı.

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