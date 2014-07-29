Aysal: Dedikoduları bırakın Sneijder bizimdir

Yorucu bir sezon sonrası Dünya Kupası’nda da ter döken Wesley Sneijder’in tatilde olduğunu kaydeden Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Kafalarımızda ayrılık yok. Sabri konusunda da kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Hocasını dinlediği takdirde şansı var” diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, sarı kırmızılı takımdaki durumu merak konusu olan Wesley Sneijder ve Sabri Sarıoğlu konusuna açıklık getirdi ve son noktayı koydu...

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e açıklamalar yapan Ünal Aysal, sarı kırmızılı taraftarların da yüreklerine su serpti.

Öncelikle, Galatasaray’da herkesin Dünya Kupası sonrası takıma dönüp dönmeyeceği konusunda fikir yürüttüğü Hollandalı starı Sneijder için konuşan Aysal, şunları söyledi:

‘Tatilden dönecek ve aramıza katılacak’

“Sneijder Galatasaray’da yola devam edecek. Dedikodulara aldırmayın. Bizim de, yeni hocamız Cesare Prandelli’nin de, Sneijder’in de fikri bu yönde. Kafamızda ayrılık gibi bir konu yok. Kendisi yorucu bir sezon geçirdi. Ardından da Dünya Kupası’nda mücadele etti. Hollanda ile 3.’lük kürsüsüne çıktı. Şu an için tatilde. Dönünce aramıza katılacak...”

Avusturya ile Macaristan kampına götürülmeyip, İstanbul’da bırakılan Sabri Sarıoğlu için de Aysal, sessiz kalmadı ve şöyle konuştu:

‘Başkalarını değil, Prandelli’yi dinlesin’

“Herkes şu soruyu soruyor, ‘Sabri defteri kapandı mı?’ Kapanan bir şey yok. Sabri’nin şansı halen devam ediyor. Kimsenin Sabri’ye özel bir olumsuz yaklaşımı yok. Kendisi, sevdiğimiz ve başarılı olmasını istediğimiz bir oyuncumuz. Bu formaya yıllarca hizmet verdi. Sabri’nin kendisine biraz daha iyi bakması ve iyi hazırlanması halinde hoca ona beklediği şansı verecektir. Tek yapması gereken, başkalarını değil Prandelli’yi dinlemesidir.”

12 Ağustos’ta geliyor

Hocası Prandelli’den Dünya Kupası sonrası yaklaşık bir ay izin alan Wesley Sneijder, şu an tatilin keyfini çıkarıyor.

Wesley Sneijder, Ağustos’un ikinci haftasında sarı kırmızılı takımın kampına katılacak. Herkesin dönüşünü dört gözle beklediği ve ailesi ile tatilde olan Hollandalı oyuncu, takvimler 12 Ağustos’u gösterdiğinde arkadaşlarıyla buluşacak.

G.Saray Teknik Direktörü Prandelli’nin, Dünya Kupası bitiminde futbolcusu ile görüşüp, kendisine yaklaşık 1 ay izin verdiği öğrenildi.