-AYSAL: BİRER FORVET VE ORTA SAHAYA İHTİYACIMIZ VAR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, futbol takımı için iyi bir ekip kurduklarını, ancak forvet ve orta sahaya birer oyuncu almaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. Galatasaray Kulübü'nün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı sonrası Lig TV'ye açıklamada bulunan başkan Aysal, çok ciddi çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Çok iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Orta saha ve forvete birer oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' dedi. Başkan Aysal, transferde önlerinde zaman olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''En iyi seçimi en iyi şartlarda yapmak zorundayız. Forlan ve Drogba önemli oyuncular. Ama önemli oyuncuların önemli sorunları da oluyor. Kontratları devam ediyor. Bazısında futbolcunun kendisi, bazısında kulübü, bazılarında menajeri veya eşi zorluk çıkarabiliyor. Geldiğimiz nokta tatmin edici. Takımın içinde iki kuvvetli yere transfer ihtiyacı var. Biri forvet, biri orta saha. Aşağı yukarı ihtiyacımızı karşılaşmış durumdayız.'' Takımının dün yaptığı hazırlık maçı konusundaki soruyu yanıtlayan Ünal Aysal, ''Bütün hazırlık maçları böyledir. Eski oyuncuların yanı sıra yeni oyuncular var. Dün sahaya çıkan takım da ideal değil. Hocamız tutacağı ve tutmayacağı oyuncuları deniyor'' dedi. Aysal, Atletico Madrid ile Forlan ve Reyes için yaptıkları görüşmeler konusunda ise ''Madrid seferinde kulüple anlaşma yaptık. Üç oyuncuyu satmayı kabul ettiler. Bazen kulüplerin üstünde taraftarların baskısı oluyor. O baskıya başkan dayanamadı'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, son olarak ''Ligin bugün geldiği durumda ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirmek durumundayız. Ayın 15'ini bekliyoruz'' dedi.