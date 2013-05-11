Aysal: Bir yönetici alkışa hazır değiliz diyorsa, hiç yönetici olmasın daha iyi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, “Rahmetli Canaydın, 6-0’lık maçta, ben de geçen sezon 2-1’de Fener’i alkışladım. Bu bizim kültürümüzde var. Bir yönetici alkışa hazır değiliz diyorsa yöneticiliğe de hazır değildir. O zaman hiç yönetici olmasın daha iyi” dedi.

Ünal Aysal, alkış konusundaki kararlılığını tekrarlarken, “Rakibi tebrik etmek sportmenliğin gereğidir” dedi. Alper Mert’in Star gazetesindeki haberine göre, alkış kültürüne sahip olmayan kişinin sporda yerinin olmadığını belirten Galatasaray’ın patronu, “Rahmetli Özhan Canaydın 6-0’lık maçtan sonra Fenerbahçeliler’i alkışladı. Geçen sezon kendi sahamızda Fenerbahçe’ye kaybettik. Biz de sahadaki futbola duyduğumuz saygıdan alkışladık. Görüntüleri var. Bu bizim kültürümüzde var” dedi.

Alkış olmazsa taraftar gitmez

Aysal şöyle devam etti:

“Fenerbahçe şampiyon olarak Arena’ya gelseydi. İyi de bir maç olsaydı hakemle kavgayla itiş kakışla anılmayan bir maç olsaydı alkışlardım. Yöneticiler alkışlama olayına destek vermediği sürece ben kendi taraftarımı Fenerbahçe stadına gönderemem. Fenerbahçe taraftarını da kendi stadıma almam. Bir yönetici ben rakibi alkışlamaya hazır değilim diyorsa yönetici olmaya hazır değil demektir. Alınterini alkışlamayan yönetici olmasın.”

Şampiyon olmamış gibi oynarız

Derbi için de konuşan Aysal, şunları söyledi:

“Derbiler bellidir. Özellikle Fener tarafındaki heyecanı kaybettirmez. Bizi yenerse kendisini şampiyon gibi hissedecektir. G.Saray olarak şampiyon olmamış gibi maça çıkmalıdır. Simyada (altın yapma ilmi) bir tane kural vardır. Tencereyi altın yapmak için karıştırırken akıllarına kesinlikle altını getirmezler. Altını düşündüğün anda formül bozuluyor. Bu maçlar da böyle. ‘Biz şampiyonuz’ dersek kaybederiz.”

Temmuzda seçim sinyali

Aysal, “Yönetimde menfaat kavgası yok, fikir ayrılığı var. 20 Mayıs’tan sonra oturup konuşacağız. Beraber devam edemeyeceğimize inanırsak, kongre kararı alırız” dedi.

Sürpriz bir seçimin de sinyallerini veren Aysal, “Yönetimimizde menfaat kavgası yok, sadece fikir ayrılığı var. 20 Mayıs’tan sonra oturup kongreye gidip gitmeyeceğimizin kararını alacağız. Temmuz ayında bir seçim yapabiliriz. Görev süremin sonunda devam edebilir miyiz diye bir daha bakarım. Olmazsa bırakırım. Ama benden sonra gelecek adama güvenmem lazım. Ya ekibimden birilerini başkanlığa hazırlamam, ya da dışarıdan birilerini şimdiden yetiştirmem lazım. Sağlığım da çok önemli. Bir latin atasözü var: Evvela kendini yaşatacaksın sonra başkalarını. Kendini yaşatamıyorsan başkalarını yaşatamazsın” diye konuştu.

Arda’nın dönüşü hiç sürpriz olmaz

Atletico Madrid’de oynayan Arda Turan’ın geri dönmesini istediklerini vurgulayan Aysal, şöyle konuştu:

“Ama Arda’yı takımı bırakmıyor. Sol tarafta ihtiyacımız var. Ben A.Madrid başkanına ‘Bizim oyuncumuzu değerlendirmek istemiyorsan geri alırız’ dedim. Arda da istiyor. 12 milyon Euro’ya verdik ama aynı ücrete geri almayız. 22 yaşındaki futbolcuyu gönderiyorsun 25 yaşında geri alıyorsun. Arda bu sezon geri dönebilir, bu da kimse için sürpriz olmasın. Ama başkanları antrenörün bırakmak istemediği 3 oyuncudan bir tanesi dedi.”

Devam edersem asla Terim’i bırakmam

“Fatih Terim ‘show business’ın ortasında, konumunda bir hoca. Ben devam edecek olsam oturur hoca ile 2 yıllık daha hiç düşünmeden sözleşme uzatırım. Ama benim devam edip etmeyeceğim belli değil ki. Fatih Terim ve ben birbirimize benziyoruz ikimizde de kazanma refleksi üst düzeyde. Ben mağlubiyeti kabul ederim. Ama kazanmak için her şeyi yaparım...”

Frikikleri Selçuk İnan kullanmalı

“Galatasaray’da duran topları kullanacak çok sayıda oyuncu var. Drogba da serbest vuruş golleriyle tanınan bir oyuncu. Ama ben frikikleri onun kullanmasını istemiyorum. Selçuk’un attığı frikik golleri beni çok heyecanlandırıyor. O nedenle serbest vuruşları 18 civarından Drogba değil Selçuk’un kullanmasını tercih ediyorum.”

Borç grafiğini ilk kez indirdik

“Mali yapıda bir stratejimiz var. 2011’den 2014’e kadar bütün ana gelirlerimiz temlik altına alınmış. Şu ana kadar 100 milyon dolara yakın bir borcu indirdik. Borçlarımızın üçte birine yakın kısmı azaldı. Son 14 senedir Galatasaray’ın borç grafiğinde hiçbir düşüş yoktu tam tersi sürekli olarak artmıştı. İlk kez azaldı.”

TFF ve kurullar endişelendiriyor

“Federasyon için ileri geri konuşmak istemem ama bağlı olduğumuz bir kurum. Bu sezon en fazla cezayı Galatasaray almış. Melo 4 maç, Engin 11 maç, Fatih hoca 9+3 ceza aldı.. Ben 9 cuma maçı oynamışım. Fener’in hiç yok. Mevcut TFF ve kurullarından nasıl memnun olayım? TFF’den şikayetçi değilim ama endişeliyim.”

Ordu’da sevindim Real’de üzüldüm

“Bu sezon en çok sevindiğim maç Orduspor’u 4-2 yendiğimiz karşılaşma oldu. 2-0’dan maçı 4-2’ye döndürdük. Bu gerçekten çok güzeldi. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı 3-2 kazandığımız mücadele en çok üzüldüğümüz maç oldu. Madrid maçında kazanırken üzüldüm. Çünkü bu sonuç turu geçmemize yetmedi.”

Eş yemekleri devam etmeli

“Eşim Fani ile yönetici ve futbolcu eşlerinin birlikte yemek yemesi çok güzel. Benden sonraki başkanların eşlerinin de aile yemeklerini devam ettirmek gibi bir görevi olduğuna inanıyorum. Star’da çıkan eşlerle ilgili haberiniz çok güzel olmuş. Gazeteyi de hatıra olarak saklayacağım. İşte fanatizmi ortadan kaldıracak haberler.”

Drogba, sportif direktör olacak

Başkan Ünal Aysal, Drogba’yı övdü ve gelecekle ilgili de bu oyuncu için ilginç açıklamalar yaptı. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “Drogba çok iyi bir futbolcu. Kalitesi ortada. Futbolu bıraktıktan sonraki planlarında burada kalmayı düşünürse, Galatasaray sportif direktör olarak Drogba ile çalışır” dedi.

Öte yandan kulübün artık futbolda kendi kendini döndürdüğünü de belirten Aysal, “Futbolda sorun çıkmaz ama 13 ayrı branşta sorunlar yaşayabiliriz. Amatör şubelerdeki sponsorluk gelirleri yeterli değil. Ben olduğum sürece Riva’yı satmam. Kuzu gibi büyütüp ondan sonra kullanmanız lazım. Florya da aynı şekilde” diye konuştu.