Aysal: Bir dönem sonra belki

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Zannedildiği kadar karar değiştiren biri değilim. Ama bir dönemin ardından G.Saray göreve çağırırsa ne olur bilemem” dedi.

G.Saray Başkanı Ünal Aysal, ‘görevi bırakma’ kararından dönmüyor.

25 Ekim’de başkanlık seçiminin yapılacağı kongre için final haftasına girildi. 2 Ekim Perşembe gününe kadar kongrede başkanlığa aday olan isimler listelerini Divan Kurulu’na teslim edecek.

Ünal Aysal’a ‘geri dön’ baskıları sürerken, başkan net bir mesaj verdi. Aysal, “Kararım kati. Ben zannedildiği kadar karar değiştiren bir adam değilim. Başkalarının gelip, G.Saray’ı içeriden yaşamaları, görmeleri lazım. Bir dönem sonra G.Saray göreve çağırırsa ne olur bilemem. 3-5 sene sonra dönebilirim. Ancak dediğim gibi şimdi görev değişim vakti” diye konuştu.

‘Başka Galatasaray yok’

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Ünal Aysal ileride yeniden başkan olabileceğini ancak 25 Ekim’deki kongrede kesin olarak aday olmayacağını belirtti. Aysal, kongre ve seçim ortamı için ise, “Bir haftaya her şey netleşir. Göreve kim seçilirse de tüm tecrübelerimi ve her türlü desteği vermeye hazırım. Başka G.Saray yok, o yüzden kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünal Aysal, aday olmayacağını açıkladığı yayında, G.Saray’a bir proje sözü vermişti. Global Galatasaray projesini kendi finanse edip kulübe gelir yaratan bu projeyi hediye edeceğini açıklayan Aysal, Galatasaray’ın yurt dışında daha tanınır olması adına bu çalışmayı yapacak.