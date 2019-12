-AYSAL, BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı iade etme kararına dair, "Bu Beşiktaş'ın tasarrufudur. Eğer böyle düşündülerse, böyle uygulama kararı aldılarsa kendilerini tebrik ederim" dedi. Aysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Topbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Ünal Aysal'ın kulübün yönetim kurulu üyeleri Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak ile nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Galatasaray Kulübü'nün, futbol camiasının gurur duyduğu, Türkiye'ye UEFA Kupası'nı getiren bir kulüp olduğunu belirten Topbaş, Galatasaray'ın bu başarılarının devamını getireceğine inandığını, spor dünyasındaki başarılarından son derece memnuniyet duyduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, spora her zaman destek verdiklerini, halkı spor yapmaya teşvik ettiklerini kaydeden Topbaş, sporu yaygınlaştırmak için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplere büyük görevler düştüğünü, hep birlikte Türk sporunu destekleyeceklerini söyledi. Ünal Aysal da hareketli günler yaşanması nedeniyle Kadir Topbaş'a yapacakları ziyareti biraz geciktirdiklerini anlattı. Topbaş'a, hem Türk futboluna hem de Galatasaray'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Aysal, bundan sonra da aynı desteği ve ilgiyi beklediklerini, bugün yaptıkları ziyaretin de aynı anlayış içinde geçtiğini ifade etti. Aysal, Kadir Topbaş'ı, ayrıca İstanbul'a yaptığı bütün katkılardan dolayı kutladığını söyledi. -SORULAR- Ziyaretin ardından Topbaş ve Aysal, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kadir Topbaş, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünün hatırlatılması üzerine, ''Bunlar Türk futbolu adına kaygı verici'' dedi. Bunun bundan sonra böyle şeylerin görülmeyeceği anlamına da geldiğini belirten Topbaş, ''Çünkü hiçbir şeyin gizli kalmadığını ve yanlışların gündeme gelebildiğini görüyoruz. Arzumuz bir an önce neticelenmesi. İnşallah sıkıntılı bir sonuç alınmaz. Arzu ettiğimiz, taraftarlardan da centilmence bir hareketin yansıması. Federasyonumuz bu hassasiyeti zaten gösteriyor'' diye konuştu. Türk sporunun zor bir dönemden geçtiğinin kamuoyunda konuşulduğunun hatırlatılması üzerine de Topbaş, ''Karanlıklar aydınlanıyor, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Bundan sonra herkes daha dikkatli, daha hassas olacaktır. Burada kulüplerin başkan ve yöneticilerine büyük görevler düşüyor. İnşallah bunlar geride kalır ve gelecek çok farklı olur'' dedi. Ünal Aysal da Kadir Topbaş'ın sözlerine katıldığını belirterek, kulüplere, bundan sonraki reform sürecinde çok ciddi görevler düştüğünü, bunun bilincinde olduklarını vurguladı. Aysal, şöyle devam etti: ''Galatarasay Kulübü olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Bu konuda federasyon her türlü çalışmayı yapıyor. Onların aldıkları kararlara, uygulayacakları yöntemlere de itimadımız var. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bu karanlık devirden çıkar ve hepimiz futbolun coşkusunu yeniden aynı heyecanla yaşarız. Futbol hepimizin paylaştığı, hepimizin kendimizi içinde bulduğumuz bir dünya. Bu dünyayı biz tekrar yenileyerek hepimiz için yaşanılabilir bir hale getirmek zorundayız. Bunun için de biz kulüpler elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmalıyız.'' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın adliyede savcıyı ziyaret ederek soruşturma hakkında bilgi aldığını hatırlatan ve ''Bilgi alışverişi sonrasında yapmış olduğu açıklamada daha önceki açıklamalarına nazaran yumuşama belirtilerinin olduğuna dair yorumlar yapıldı. Sizce federasyonun açıklamasında biraz daha yumuşama olabilir mi?'' şeklindeki soruya da Aysal, şu yanıtı verdi: ''Şunu kabul edelim ve anlayışlı olalım; Federasyon Başkanımız ve yönetimimiz çok ciddi ve zor bir dönemde iş başına geldiler. Üstlerine düşen görev şu anda oldukça ağır. Onlar da bunun bilinci içinde, son derece dikkatli ve her adımlarını 2-3 defa düşünerek atıyorlar. Bunu biz anlayışla karşılamak durumundayız. Aceleci olmayacağız, federasyona güveniyoruz. Ama burada federasyonun elini kuvvetlendirmek için adliyenin ve savcılığın, elindeki bilgileri süratle federasyona iletmesi konusunda da ısrarlıyız.'' Bir gazetecinin, futbol sezonunun başlamasına az bir süre kaldığını, 31 Temmuz'da Süper Kupa karşılaşmasının yapılacağını ve tüm bunların ışığında sürecin biraz daha zorlaştığını hatırlatması üzerine ise Aysal, ''Katiyetle zorlaşıyor. Ama bizler burada zorlukları çözmek için varız. Onun için seçiliyoruz. Federasyon Başkanımız da bu konuda çok deneyimli bir insan. Yönetim de böyle. Ama burada vurgulayarak tekrarlamak istiyorum; adli otoritelerin ellerindeki imkanları ve bilgileri federasyonumuza süratle iletmelerini rica ediyorum. Türk sporuna yapacakları en büyük yardım bu olacaktır'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü'nde yürütülen çalışmalarla ilgili Aysal, göreve geleli 2 ay kadar bir sürenin geçtiğini, bugün geldikleri noktaya tahmininden çok daha çabuk ulaştıklarını söyledi. Aysal, 100 günün sonunda hedeflerini tutturacaklarına inandığını anlatarak, ''İyi bir takım kurduk. Bir iki eksiğimiz var. Onları da tamamlayacağız. Galatasaraylılar müsterih olsunlar. Onlara bu sene iyi bir futbol zevki yaşatmaya çalışacağız, görevimiz bu zaten'' dedi. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı iade etme kararına ilişkin soru üzerine de Aysal, ''Bu Beşiktaş'ın tasarrufudur. Eğer böyle düşündülerse, böyle uygulama kararı aldılarsa kendilerini tebrik ederim'' yanıtını verdi. Galatasaray'ın Pazartesi günü kampa gireceği hatırlatan ve o döneme yetişecek bir isim olup olmadığını soran bir gazeteciye de Aysal, ''O döneme yetişecek isimler var, fakat şu anda başka yerde oynuyorlar. Tahmin ediyorum gittikleri yerde kampa katılacaklar'' dedi. Ziyaretin ardından Aysal, Kadir Topbaş'a üzerinde Galatasaraylı futbolcuların imzası bulunan ve ''K. Topbaş'' yazılı 10 numaralı takım formasını, Topbaş da Aysal'a, İstanbul ile ilgili bir kitap hediye etti.