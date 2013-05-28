Aysal: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe ceza alacak

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Iğdır'da bulunduğu ziyarette Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Aysal, 2010-11 sezonu sonunda gündeme gelen şike olaylarıyla ilgili Fenerbahçe’nin ve Aziz Yıldırım’ın zararlı çıkacağını ileri sürerek “Mahkeme sonuçlandığında Aziz Yıldırım da Fenerbahçe de ceza alacak” diye konuştu.

Başkan Aysal, bu süreçte akıllıca bir tedbir alınmadığı görüşünü savunarak “Bugün 2 sene geçti. Bu mahkemeler sonucunda Aziz Yıldırım ceza yiyecek, Fenerbahçe de ceza alacak. Biz düşman değiliz. Bir sürü menfaatimiz var. Fenerbahçe’nin ligden düşmesi bizi sıkıntıya sokar. Bizim paraya ihtiyacımız var. Ben 52 bin kişilik stadı nasıl dolduracağım? Rekabet olacak ki, adamlar stada gelecek” dedi.