Aysal: Ayak altında olmanın anlamı yok, Metris Kâbe değil

'Polat ters algılıyor'

'Zaten çok kalabalık'

'Kendimizden eminiz'

'Kapatalım dedik olmadı'

Adnan Polat ne demişti?

Başkan Aysal, Milliyet'ten Nevzat Dindar'a gündemdeki konularla ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Aysal, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı şike soruşturması kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan isimleri ziyaret etmemesiyle ilgili, "Metris, Kabe değil" ifadesini kullandı.Ünal Aysal, eski Başkan Adnan Polat'ın dün basında yer alan sözlerine de yanıt verdi. İşte Aysal'ın gündem belirleyecek mesajları..."Adnan Polat biz göreve geldikten kısa süre sonra röportaj veriyor. Bu yönetim üç gruba ayrılmış diye kendince bir takım saptamalar yapıyor. Son aramalar sadece onun evinde yapılmadı, her yerde yapıldı. Ama nedense Polat, ters algılıyor. Evi, ofisi aranırken neden sahip çıkmadığımızı sorgulamış. Kulüpte de aramalar yapıldı, Bülent Tulun'un evi de arandı. Kendisiyle ilgili haberleri görünce şaşırmıyorum. Ona her fırsatta teşekkür ettim. Benim ilişkilerim her zaman olumlu seviyede olmuştur. Ne yazık ki aynı tavrı eski başkandan göremiyorum. Adnan Polat kendi kendisini yalnızlığa mahkum etti.""Metris'e gitmeyi düşünüyorsa, gidebilir Adnan Polat. Aziz Yıldırım ile dostlukları daha eski ve gitmesi de iyi olur. Bu arada Metris zaten çok kalabalık, gidecek zaman da yok. İzin almak, ziyaret etmek öyle çok kolay değil. En yakınları bile ziyaret için birçok prosedürden geçiyor. Böyle bir ortamda ayak altında olmanın bir anlamı yok. Kaldı ki Metris, Kabe değil! Son mektup olayının ardından Bülent Tulun konusunda bazı gazeteler dışında, ne camia içerisinden ne de taraftardan bir baskı gelmedi. Kulüp içinde iki kişi arasında yapılan bir iç yazışma. Önemli olan bunun dışarı nasıl sızdığı. Bunun neticesine göre karar alınacak. Herkes sorgulanır. Buna gerekiyorsa ben de dahilim.""Kulübümüzle ilgili yapılan aramaların ardından bazı yorumlar okuyorum. 'Erken öten horozun başını keserler' diyenler var. Bir kısım medya özellikle mektup konusu üzerinden prim yapmaya çalıştı. Biz kendimizden emindik. Kulüpte yeni başkan olmam vesilesiyle acaba geçmişte yanlışlık var mı kaygısına kapılmadım değil. Bu yüzden incelemelere büyük hassasiyet gösterdik. Şimdi görüyorum ki haklı çıkmışız. İçim rahat...""Galatasaray Dergisi'nin beyaz kapakla çıkmasını bile sorguluyorlar. Bir kere o mesaj size değil, spor kamuyona. Beşiktaş da beyaz kapakla çıktı. Türk sporunda beyaz bir sayfa açılıyorsa, biz de buna destek veriyoruz. Adnan Polat ve eski yöneticileri bundan rahatsız oluyorsa, onların spor kültüründe bir anormallik vardır. En baştan beri söylüyorum benim kimseyle bir sorunum yok. Ama sorunu olan varsa, ona bir şey diyemem. Adnan Polat'ın disiplin kuruluna verilmesi yine kendi yüzündendir. Mahkeme kapılarında dolaşan o oldu. Olmadı üst mahkemeye gitti. 'Gitme, kapatalım' denildi, ama anlamadı! Kulüp üyesi bir avukat da bunun üzerine disipline verilmesi için dilekçe verdi."Adnan Polat'ın dün Haber Türk'te yer alan sözlerinden bazı satırbaşları şöyle: Mükemmel bir kulüp bıraktığımızı söylüyorsunuz, onun için mi beni disipline veriyorsunuz? Onun için mi evim, ofisim aranırken biriniz bile açıklamalarınızda Adnan Polat'a sahip çıkmıyorsunuz? Galatasaray kirli miydi ki dergi beyaz sayfayla çıkıyor? Tek leke bulaşmamış Galatasaray'ın bir tane mektupla suçlanmasına izin veriyorsunuz? Yönetimimiz üzerinden kahramanlık yapmayın."