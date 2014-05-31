T24 LogoT24 Logo
Spor

Aysal: Artık çilek mevsimi değil

Galatasaray Başkanı, transfer döneminde 'çilek mevsimi değil' diyerek daha üst düzey isimleri alacaklarını kast etti

31 Mayıs 2014 09:50

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transfer konusunda, "Çileğin mevsimi başkaydı. Artık çilek mevsimi değil. Değişik meyveleri deniyeceğiz" dedi.
    
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Banvit maçının ardından NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Öncelikle Banvit serisini değerlendiren Aysal, "Güzel bir seri oldu. Sonuna yaklaştık. Umarım sonu da iyi biter. Galatasaray, bu sene lig dışında oldukça başarılı oldu. Hemen hemen bütün branşlarda başarıya doğru koştuk. Kupaları aldık. Sonuncusu bu kaldı. Sutopunda da bugün şampiyon olduk. Güzel günler geçiriyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe ile karşılaşacakları final serisiyle de ilgili konuştu ve "Fenerbahçe ile maçlarımız hangi branşta olursa olsun heyecanlı, güzel geçiyor. Umarım bu da fair play çerçevesinde güzel bir yarış olur. Ben dostane bir final bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftar faktörü çok önemli olduğuna vurgu yapan Aysal, oyunun heyecanını taraftarın belirlediğini söyledi.

Ünal Aysal son olarak transfere değindi. Başkan, transferle ilgili "Çileğin mevsimi başkaydı. Artık çilek mevsimi değil. Değişik meyveleri deniyeceğiz" ifadelerinde bulundu.


Demirkol'dan fair-play vurgusu


Basketbol Şubesinden sorumlu yonetici Necati Demirkol da maçın ardından NTV Spor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Demirkol, "Biz kazanacağımızdan emindik. 3. periyotta aslanlar gibi oynadılar. Herkesi tebrik ediyorum. Hak ederek kazandık. Umarım önümüz açık olur dedi.

Final serisini de değerlendiren Necati Demirkol, "Final serisi 7 maç üzerinden oynanacak. Umarım dostluk içerisinde, fair play çerçevesinde güzel bir seri olur" diye konuştu.

ETİKETLER

ünal aysalgalatasaraytransferçilek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24