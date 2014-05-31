Aysal: Artık çilek mevsimi değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transfer konusunda, "Çileğin mevsimi başkaydı. Artık çilek mevsimi değil. Değişik meyveleri deniyeceğiz" dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Banvit maçının ardından NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Öncelikle Banvit serisini değerlendiren Aysal, "Güzel bir seri oldu. Sonuna yaklaştık. Umarım sonu da iyi biter. Galatasaray, bu sene lig dışında oldukça başarılı oldu. Hemen hemen bütün branşlarda başarıya doğru koştuk. Kupaları aldık. Sonuncusu bu kaldı. Sutopunda da bugün şampiyon olduk. Güzel günler geçiriyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe ile karşılaşacakları final serisiyle de ilgili konuştu ve "Fenerbahçe ile maçlarımız hangi branşta olursa olsun heyecanlı, güzel geçiyor. Umarım bu da fair play çerçevesinde güzel bir yarış olur. Ben dostane bir final bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftar faktörü çok önemli olduğuna vurgu yapan Aysal, oyunun heyecanını taraftarın belirlediğini söyledi.

Ünal Aysal son olarak transfere değindi. Başkan, transferle ilgili "Çileğin mevsimi başkaydı. Artık çilek mevsimi değil. Değişik meyveleri deniyeceğiz" ifadelerinde bulundu.



Demirkol'dan fair-play vurgusu



Basketbol Şubesinden sorumlu yonetici Necati Demirkol da maçın ardından NTV Spor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Demirkol, "Biz kazanacağımızdan emindik. 3. periyotta aslanlar gibi oynadılar. Herkesi tebrik ediyorum. Hak ederek kazandık. Umarım önümüz açık olur dedi.

Final serisini de değerlendiren Necati Demirkol, "Final serisi 7 maç üzerinden oynanacak. Umarım dostluk içerisinde, fair play çerçevesinde güzel bir seri olur" diye konuştu.