Ali Dürüst: Uzlaşmaya gitmezsek başımız sıkışabilir, Aysal: Stadı paylaşmamız mümkün değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türk Telekom Arena'yı Beşiktaş ile paylaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. Ali Dürüst ise Başkan Ünal Aysal'a bilgi aktarırken; "Sayın Başkan, spor bakanımız iki yıl için Telekom Arena'yı Beşiktaş 'a vermemiz için bastırıyor. Hatta atın imzayı sözleşmeyi yapın diyor" dediği öğrenildi. Dürüst'ün ayrıca, "Sayın Başkan uzlaşma yoluna gitmezsek başımız sıkışabilir" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Aysal, LİG TV 'ye verdiği röportajda, Türk Telekom Arena'da bazı eksikliklerin olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün birçok biriminin burada hizmet verdiğini belirterek, "Hem fiziki hem idari hem teknik hem de ekonomik olarak bizim bu statta başka bir takım ile beraber bir ortak yapı içine girmemiz mümkün değil" dedi.

Türk Telekom Arena'nın Galatasaray Kulübü'nün eski yapılanmasından farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aysal, şunları kaydetti:

"Bizim bütün personelimiz, ofislerimiz, televizyonumuz, basın yayın sistemimiz, güvenliğimiz orada. Loca sistemimiz tamamıyla satılmış durumda. Bu localar 360 günlüğüne satılır. Bunları sadece maç için satmıyoruz. Bu localar, kiralayanların 3 sene süreyle evi gibidir. Orada istediği vakit toplantı da yapar, birisini davet de edebilir. Biz o hizmetleri veriyoruz. İç içe Beşiktaş ile beraber böyle bir hizmetin verilmesi son derece zor. Kaldı ki stadın diğer statlardan farklı bir görüntüsü var. Çatı yapımız dolayısıyla da çabuk bozulabilen çim sistemi var. Büyük masraflarla biz bu çimi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir çimin tekrar döşenebilmesinin 350 bin avro maliyeti var. Zaten federasyon da milli maçlar dolayısıyla bu stadı yavaş yavaş daha fazla kullanmaya başladı.

Bunun dışında bir de Beşiktaş 'ın maçları eklendiği vakit fiziki olarak bu stadın kullanımı imkansız hale gelecek. Yani hem fiziki hem idari hem teknik hem de ekonomik olarak bizim bu statta başka bir takım ile beraber bir ortak yapı içine girmemiz mümkün değil. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Bunu Sayın Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da anlatmaya çalıştık. Sayın Bakanımız da dinlediler. Bu konudaki ısrarlar camiaları karşı karşıya getirme aşamasına gelir ve bu son derece sakıncalıdır. Biz statlarımızda huzuru ve güveni sağlamaya çalışırken, bunlar bir yerde yürüyen tekerleğe çomak sokmak anlamına da gelebilir. Türkiye 'de bir sürü stat var. Biz gittik Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Beşiktaş da yüzde yüz eminim kendisine uygun en iyi stadı bulabilecektir."

Aysal, Türk Telekom Arena'daki 180 locayı da sattıklarını, kombine kart satışlarının da 40 bine yaklaştığını ifade etti.

‘Melo'ya verdiğimiz süre yarın akşam bitiyor’

Ünal Aysal, Galatasaray 'ın geçen sezon İtalya 'nın Juventus takımından kiralık olarak forma giydirdiği Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun durumunun yarın netlik kazanacağını söyledi.

Aysal, geçen sezon Melo'ya ücreti konusunda fazla bonkör davrandıklarını anlatarak, "Bugün hem Melo'dan hem de Juventus'tan biraz indirimler talep ettik. Onun müzakeresi biraz zaman aldı. Tabi Melo'nun tatilde olması haberleşmede bizi biraz zorladı. Ama geldiğimiz nokta ümit verici. Ama Juventus'un da başka şansları var. Başka takımlarla da bu konuyu görüşüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki 24 saat içinde Melo'nun durumu netleşir. Kendisine verdiğimiz süre yarın akşam bitiyor" diye konuştu.

Melo'ya verdikleri sürenin kısaldığını dile getiren Ünal Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferinin olması daha yakın gibi görünüyor, ama yüzde vermem son derece zor. Süre çok kısaldı, yarın akşam bizim süremiz doluyor. Melo olmadığı taktirde, istediğimiz şartların kabul edilmemesi halinde, diğer alternatiflerimiz elimizde hazır. Biz hepimiz, hem Fatih hoca hem de transfer komitemiz, Melo'nun kulüpte kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama her şeyin alternatifi vardır ve her oyuncunun biraz daha iyisini bulabilirsiniz. Geçen sezon çok iyi bir performans verdi Melo. Önümüzdeki sezon aynı performansı alabilir miyiz? Bunlar kulüplerin riskleri, biz bu risklerle yaşıyoruz."