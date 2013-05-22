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Spor

Aysal: Alper için açık artırmaya girmeyeceğiz

Ünal Aysal: Biz Fenerbahçe ile açık artırmaya girmeyeceğiz. Halil Ünal ile biz anlaşmıştık. Demek ki sözler böyle tutuluyormuş. O yüzden biz bu transferden çekiliyoruz

22 Mayıs 2013 10:30

Galatasaray Başkanı, uzun süredir gündemlerinde olan Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.
 
Eskişehirspor'un başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Transferi ilginç kılan, Alper'in uzun süredir Galatasaray'a transferinni konuşulması ve sarı kırmızılı kulübün futbolcunun ismini dün sabah saatlerinde KAP'a bildirmesiyidi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Eskişehirspor'la anlşaması ve futbolcu ile kısa sürede sözleşme imzalanacağının belirtilmesini, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal değerlendirdi.

Fanatik gazetesine konuşan Aysal, "Biz Fenerbahçe ile açık artırmaya girmeyeceğiz. Halil Ünal ile biz anlaşmıştık. Demek ki sözler böyle tutuluyormuş. O yüzden biz bu transferden çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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