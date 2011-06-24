Aysal: 10 gün sonra görürler

T24 - Galatasaray Başkanı, yönetim toplantısında transferle ilgili önemli mesajlar verdi, “Bugün bizi eleştirenler 10 gün sonra, ‘muhteşem bir takım kuruldu’ diyecekler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi haftalık toplantısını dün akşam gerçekleştirdi. Başkan Ünal Aysal toplantıda transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Paniğe kapılmamaları gerektiğini belirten Aysal’ın, “Ne pahasına olursa olsun, yıldız futbolcu transferini yapacağız” diye konuştuğu öğrenildi.

Ünal Aysal, Atletico Madrid ile Ujfalusi, Reyes ve Forlan’ın bonservisleri için anlaştıklarını belirterek, “Kulüplerin açıklamaları taktikten öte bir şey değil. Yapılan anlaşmaya rağmen çıkıp, sorun var diyorlar. Tek dertleri daha fazla para koparmak. Forlan ve menajeri de bu şekilde davranmaya devam ederse o zaman stratejimizi değiştiririz. 5 ise 10 verir gider Drogba’yı getiririm” ifadelerini kullandı.

Reyes transferinin suya düşmesi nedeniyle yönetime yönelik eleştirileri de değerlendiren Başkan Aysal, “Bugün bizi eleştirenler, 10 gün sonra, ‘muhteşem bir takım kuruldu’ diyecekler. Ben şampiyonluk istiyorum. Bunun bu sene elde edilmesi için harcayacağımız para önemli değil” diye konuştu.

Yönetimde, Adnan Öztürk’ün göreve getirmek istediği profesyonel yöneticilere onay çıkmadı. Şampiyonlar Ligi’nin kurucuları arasında yer alan Tomas Kurth ile Barcelona’daki pazarlama faaliyetleri ile dikkat çeken Esteve Calzada’nın durumu oya sunuldu. Aysal ve yönetimin önemli bir bölümü, aylık maaşları 20 bin euro olduğu iddia edilen Kurth ve Calzada’ya karşı çıkınca Öztürk’ün hamlesi sonuçsuz kaldı.



Diego Forlan gelecek

Galatasaray’ın yeni başkanı Ünal Aysal da transferler çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

“Forlan konusunda önemli bir sorun yok. Atletico Madrid Kulübü, Forlan’ı istemiyor. 4 milyon euro tutarında bir alacağı da var. Sanırım bu parayı kurtarmak, bizden de biraz daha fazlasını koparmak peşinde. Bu transferde büyük yol aldık. Yakında menajeri ile birlikte İstanbul’a gelecek. Bu sezon Avrupa kupasında da olmayacağımız için stadı doldurmak için flaş transferlere ihtiyacımız var.” Aysal, Arda Turan’ın transferi konusunda ise net bir cevap vermekten kaçındı.