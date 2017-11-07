Ayrıntılar belli oldu; kadına şiddet, Aile Arabulucuğu sistemine dâhil olmayacak

Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulacak "aile arabuluculuğu"nun hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Tartışmalara neden olan sistem mevzuata giriyor. Düzenlemeye göre; boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velâyet, çocukla kişisel ilişki kurma gibi konularda vatandaşlar aile mahkemesi hâkimi tarafından arabulucuya yönlendirilecek. Avrupa Konseyi’nin de desteklediği proje uyarınca, “aile arabuluculuğu merkezleri” kurulacak. Kadına şiddet eksenli boşanma davaları ise arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak.

Aile hâkimlerinin gözetiminde çalışacak merkezlerde hukukçu arabulucuların yanı sıra psikolog, sosyolog gibi değişik alanlardan uzmanlar istihdam edilecek. 2 bin aile arabulucusu yaşanan anlaşmazlıkları gidermeye çalışacak.

Hâkim denetimi

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre arabulucular, öncelikle tarafları barıştırmaya çalışacak. Taraflara, çocukların menfaatini gözeten çözüm bulunması konusunda yardımcı olunacak. Arabulucu huzurunda sağlanan uzlaşı, her şartta aile hâkiminin onayından geçecek. Halen mahkemelerde aile davaları aleni bir şekilde yapıldığı için aile sırları ortalığa dökülüyor. Arabuluculukta görülen uyuşmazlıklar gizli kalacak.

Kadına şiddet eksenli boşanmalar sistemden muaf

Kadına şiddet eksenli boşanma davaları ise arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak. Bu tür uyuşmazlıklar mahkemelerde sonuçlanacak. Arabulucu, taraflardan birinin hak kaybına uğradığını fark ederse süreci hemen sonlandıracak ya da hak kaybına uğrayan tarafın sürece bir avukatla dahil olmasını isteyecek.

Eğitimler başladı

Hukukçular arasından seçilen arabuluculara 300 saat eğitim verilecek. Bu konuda ilk adım dün atıldı. Aile arabulucusu olarak görev yapacak kişilere eğitim verecek eğitmenlerin eğitimlerine başlandı. Eğitimlere, Yargıtay üyeleri, aile hâkimleri, aile hukuku üzerine çalışan akademisyenler, avukat arabulucular ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 31 eğitmen adayı katıldı. Dünyaca ünlü aile arabulucusu İngiliz Lisa Parkinson da eğitim veren isimler arasında yer aldı. Parkinson’un Türkçe’ye çevrilen “Aile Arabuluculuğu” kitabı, aile arabulucularına dağıtılacak. Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) Uzmanı ve Arabulucu Portekizli Maria Oliveria da eğitmenler arasında yer aldı. Eğitim organizasyonları Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Hakları Daire Başkanı Hakan Öztatar tarafından yapılıyor.

Dünyaca ünlü aile arabulucusu İngiliz Lisa Parkinson ve Arabuluculuk Hakları Daire Başkanı Hakan Öztatar

3 yıl yerine 3 ay

Türkiye’de yılda 450 bin boşanma davası görülüyor. Davaların ortalama sonuçlanma süresi 3 yıl. Arabulucuyla bu sürenin 3 aya düşürülmesi bekleniyor. Böylece, uzun yargılama sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar önlenecek. Uzmanlar, Türkiye’de boşanma davaları sırasında çiftlerin yanı sıra ailelerin de sürece dahil olmasıyla taraflar arasındaki husumetin büyüdüğüne dikkat çekiyor. Arabuluculuk ile aileler arası uyuşmazlıkların da çözümü hedefleniyor. Yeni sistem dava sürecinden daha az maliyetli olacak.

Eğitim başlıkları

Arabuluculara, boşanmak için gelen çiftlerin barıştırılmasını sağlamak amacıyla “çatışmadan işbirliğine geçmede ebeveynlere yardımcı olmak” başlığı altında eğitim verilecek. Diğer eğitim başlıkları şöyle: ‘Aile arabuluculuğunun yasal çerçevesi ve uygulama kuralları, arabuluculuk toplantılarına ilişkin fiziki koşullar (oturma düzeni vb), problem çözme becerileri, güven tesis edilmesi ve dostane ilişki kurulması, aile içi şiddet ve istismar türleri, güç dengesizliği, çocukların risk altında olmaları.’