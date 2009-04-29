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Dünya

Ayrımcı uygulamaya Alman mahkemesinden onay

Mahkeme, Almanya'ya gelecek yabancı eşlerin Almanca bilmeleri talebinin yasal ve anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

29 Nisan 2009 03:00

Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi, aile birleşimi kapsamında Almanya'ya gelecek yabancı eşlerin Almanca bilmelerinin istenmesinin yasal olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Almanya'daki bu uygulamanın belirli ülke vatandaşları için geçerli olması, özellikle göçmen kuruluşlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

Bir Hintli kadınla 2004 yılında evlenen ve Almanya'daki söz konusu uygulamaya itiraz ederek, iptali için dava açan bir Alman vatandaşının talebini reddeden mahkeme, Almanya'ya gelecek yabancı eşlerin daha önce Almanca bilmeleri şartının Alman anayasasına ters düşmediğine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu Alman vatandaşının Federal İdare Mahkemesinde temyize gitmeye hakkı olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2007 yılından bu yana yürürlükte olan uygulama gereği yeterince Almanca bilgisi olmadığına karar verdiği Hintli kadına vize vermemişti.

Almanya'daki bu uygulamanın belirli ülke vatandaşları için geçerli olması, özellikle göçmen kuruluşlar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

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