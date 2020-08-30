Ayrılmayı talep eden Messi, Barcelona'da Covid-19 testlerinin yapıldığı sağlık kontrolüne katılmadı

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi katılmadı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi ayrılmak istemişti

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.