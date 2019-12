'Ayrılmak istiyorum'

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Edu, gelecek sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istediğini açıkladı.



Kendi ülkesinde yayın yapan “Papo de Bola” adlı internet sitesinden adaşı Edu Cesar adlı gazeteciye konuşan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe’de mevcut sözleşmesini tamamlamak istediğini, bunu takiben İtalya, İspanya ve İngiltere gibi “görünür” liglerden birinde futbol hayatını sürdürmeyi arzuladığını belirtirken, 5 veya 6 yıl daha Avrupa’da kalma niyetinde olduğunu ifade etti.



Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 2,5 yılın bir değerlendirmesini de yapan 27 yaşındaki futbolcu, bu süre içinde kulüpte çok mutlu günler yaşadığının altını çizerken; 100. yılda lig şampiyonluğu, Devler Ligi’nde Chelsea ile oynanan çeyrek final, 2007’de Türkiye Süper Kupası’nı kazanmaları gibi birçok başarıda yer alarak, Fenerbahçe’nin tarihine adını yazdırdığını vurguladı.



Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk için 5 takımın yarıştığını ifade eden Edu, şu anda mücadelenin dengeli sürdüğünü fakat kendisine göre Fenerbahçe’yi en fazla zorlayacak rakibin Galatasaray olduğunu belirtti.



Brezilyalı futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonki başarının tekrarlanamamasını neye bağlıyorsun” şeklindeki bir soruya ise “Takım sezon başındaki sakatlıklar nedeniyle birçok problem yaşadı. Deivid, sezon öncesi sakatlandı. Ben, sağ ayak kemiğimdeki çatlak nedeniyle 40 gün boyunca takımımdan ayrı kaldım. Aurelio’nun Real Betis’e transferi de sebeplerden bir tanesi. Geçen sezonki önemli oyunculardan biriydi. Luis Aragones’in çalışma sistemini özümsemek de ufak bir süre aldı” diye cevap verdi.



Zico büyük bir hoca



Aragones ile Zico’yu karşılaştırması da istenen Edu bu soruyu, “Her iki teknik direktör de antrenörlük kariyerlerinden önce aktif olarak futbol oynamış isimler. Oyunculuk zamanlarındaki hücum futbolu anlayışları ve topa sahip olma istekleri, çalıştırdıkları takımlarda da benzer bir şekilde mevcut. Zico, büyük bir hoca. Kendine has bir çalışma sistemi var ve kendine daha fazla güveni olan oyuncuları bir araya topluyor. Aragones ise daha kapalı bir teknik direktör. 30 seneden fazla bir tecrübeye sahip olan, daha disiplinli ve oyuncuların dediklerini tam olarak yapmalarını isteyen bir futbol adamı” şeklinde cevapladı.



Gazetecinin “Takımdaki diğer Brezilyalılar Alex, Deivid ve Roberto Carlos ile ilişkin ve arkadaşlığın nasıl?” sorusuna “Vederson da var. O da Brezilya asıllı Türk vatandaşı. Biz bir aileyiz. Doğum günlerinde biraraya geliriz, parti yaparız. Bir arada olmamız daha kolay alışmamızı sağlıyor. Yılbaşı gecesini birlikte kutladık, çünkü Türkler, Müslüman oldukları için kutlamıyorlar” ifadeleriyle yanıt veren 27 yaşındaki futbolcu, Brezilya ligini internet ve televizyondan takip ettiğini, kariyerini noktaladıktan sonra doğup büyüdüğü ve soyadında ismini taşıdığı Dracena kentinde ailesiyle birlikte yaşamak istediğini belirtti.