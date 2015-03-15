Ayrılıkçıların safında Almanlar da savaşıyor

Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre Ukrayna iç
savaşına Almanlar da katıldı. Ayrılıkçılarla birlikte Ukrayna'ya karşı savaşan şahısların
çoğunluğunu eskiden Alman ordusunda yer almış Rusya Almanları oluşturuyor.
Gazetenin haberine göre 12 Şubat'ta Debalseve'deki çatışmalarda 33 yaşındaki bir
Alman-Kazak vatandaşı hayatını kaybetti. Arkadaşlarının verdiği bilgilere gör şarapnel
parçası isabet eden şahıs 25 Şubat'ta Moskova'da toprağa verildi.
Ukrayna'dan eleştiri
Welt am Sonntag gazetesine konuşan Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik
‘savaş turizmini' eleştirdi. Melnik birkaç gün önce Almanya İç ve Dışişleri Bakanlığı'ndan
Alman vatandaşlarının “Ukrayna'nın doğusuna gitmesine
ve cinayetlere katılmasına
engel olmaları talebinde bulunduğunu söyledi.
Almanya İçişleri Bakanlığı da Alman vatandaşlarının Doğu Ukrayna'da savaştığını
doğruladı. Bir bakanlık sözcüsü savaşa katılmak üzere gidildiği tespit edildiği
zaman“seyahati engelleyecek ya da zorlaştıracak tedbirler alınacağını”
söyledi.
IŞİD saflarında savaşanların aksine Doğu Ukrayna'da savaşan vatandaşlar hakkında
cezai işlem yapılamıyor. Hristiyan Sosyal Birlik partisinden siyasetçi Stephan Mayer
Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte bunun değişmesi gerektiğini
vurgulayarak
“Eğer Almanlar sıcak çatışmalara katılıyorsa bunun terör örgütü kurma cezası ile
cezalandırılması gerekir” dedi. Mayer çifte vatandaşlığı olanlardan da Alman
vatandaşlığının geri alınmasını savundu.