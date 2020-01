Ayrılıkçıların safında Almanlar da savaşıyor

Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre Ukrayna iç

savaşına Almanlar da katıldı. Ayrılıkçılarla birlikte Ukrayna'ya karşı savaşan şahısların

çoğunluğunu eskiden Alman ordusunda yer almış Rusya Almanları oluşturuyor.

Gazetenin haberine göre 12 Şubat'ta Debalseve'deki çatışmalarda 33 yaşındaki bir

Alman-Kazak vatandaşı hayatını kaybetti. Arkadaşlarının verdiği bilgilere gör şarapnel

parçası isabet eden şahıs 25 Şubat'ta Moskova'da toprağa verildi.

Ukrayna'dan eleştiri

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik

‘savaş turizmini' eleştirdi. Melnik birkaç gün önce Almanya İç ve Dışişleri Bakanlığı'ndan

Alman vatandaşlarının “Ukrayna'nın doğusuna gitmesine

ve cinayetlere katılmasına

engel olmaları talebinde bulunduğunu söyledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı da Alman vatandaşlarının Doğu Ukrayna'da savaştığını

doğruladı. Bir bakanlık sözcüsü savaşa katılmak üzere gidildiği tespit edildiği

zaman“seyahati engelleyecek ya da zorlaştıracak tedbirler alınacağını”

söyledi.

IŞİD saflarında savaşanların aksine Doğu Ukrayna'da savaşan vatandaşlar hakkında

cezai işlem yapılamıyor. Hristiyan Sosyal Birlik partisinden siyasetçi Stephan Mayer

Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte bunun değişmesi gerektiğini

vurgulayarak

“Eğer Almanlar sıcak çatışmalara katılıyorsa bunun terör örgütü kurma cezası ile

cezalandırılması gerekir” dedi. Mayer çifte vatandaşlığı olanlardan da Alman

vatandaşlığının geri alınmasını savundu.