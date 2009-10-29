‘Ayrılık’a Filistin’den de tepki

İsrail-Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden olan TRT’nin “Ayrılık” dizisine Filistinlilerden de büyük tepki geldi.



Gazze’deki “Kuşatmaya Karşı Halk Komitesi” adlı örgüt, İsrail askerlerinin tecavüz ettiği Filistinli kadınların Filistinli militanlar tarafından öldürüldüğünü gösteren dizinin Filistin direnişine ihanet olduğunu ve “Türk-Filistin kardeşliği rüyasına darbe” vurduğunu iddia etti. İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesine göre, örgütün bir yöneticisi tarafından kaleme alınan ve TRT’ye gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi: “Tecavüze uğrayan kadınların öldürülmesi gerçeği yansıtmıyor. Tam tersine, direniş askerleri, kadınları kurtarmak için kendi canlarını feda ediyorlar. İsrail zulmünü gösterdikten sonra istikamet değiştiren dizi, izleyicilerini ‘zehirliyor.’ Siz Osmanlı’nın torunları, bizi arkadan vurmayın. Genç kadınlarımızı ve direnişimizi aşağılamayın.” Mektubu yazan örgüt yöneticisi Muin Naim’in, TimeTurk sitesine verdiği röportajda, “TRT1’de yayınlanan dizi, Filistin direnişine ihanettir” dediği belirtildi