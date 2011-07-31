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AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU ESKİŞEHİR (A.A)

31 Temmuz 2011 15:08

-AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ BAŞINDAN VURDU ESKİŞEHİR (A.A) - 31.07.2011 - Eskişehir'de, ayrıldığı sevgilisini başından silahla yaralayan kişi, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Rasim Kara Parkı'na gelen Derya G. (23) ile eski erkek arkadaşı Rıza T. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Rıza T, Derya G'yi başından silahla yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş ederek kendini yaraladı. Derya G, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Rıza T. ise Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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