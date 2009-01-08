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Dünya

Ayrıldığı eşine 'Böbreğimi geri ver' dedi

ABD'de, eşine böbreğini veren bir doktor, ayrılmaları üzerine eski karısından böbrek karşılığı 1,5 milyon dolar tazminat istedi

08 Ocak 2009 02:00

ABD'de, eşine böbreğini veren bir doktor, ayrılmaları üzerine eski karısına verdiği böbreğin karşılığı olarak 1,5 milyon dolar tazminat istedi. Richard Batista adlı adam, "Parayı veremiyorsan böbreğimi geri ver" dedi. 

New Yorklu doktor Batista, gazetecilere açıklamasında, 2001'de Dawnell Batista'ya böbreğini verdiğini, 2005 yılında karısının boşanma davası açtığını anlattı.

Eski eşe avukatı vasıtayla iletilen tazminat talebine henüz cevap gelmediği belirtildi. Çiftin 3 çocukları bulunduğu bildirildi.

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