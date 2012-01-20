-Ayrı yaşadığı kocası sokak ortasında bıçakladı ADANA (A.A) - 20.01.2012 - Adana'da bir kadın, ayrı yaşadığı kocası tarafından sokak ortasında 7 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir süre önce kocası ile sorunlar yaşayan ve merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki babasının evine taşınan Emel A. (34) Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir yakınını ziyarete gittiği sırada kocası Gaffur A'nın sokak ortasında bıçaklı saldırısına uğradı. Gaffur A. olay yerinden kaçarken Emel A'nın cep telefonu ile babası Adil S'ye ''Beni kocam Gaffur bıçakladı'' şeklinde mesaj atarak bıçaklandığını haber verdiği belirtildi. Yaralı kadın vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan Emel A'nın, Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, Gaffur A'yı yakalamak için çalışma başlattı.