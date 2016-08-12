Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde bomba patlattı!

Bursa'da bir kişi ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde el yapımı bomba patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlama korku ve paniğe yol açtı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bursa'da 41 yaşındaki M.Y., kendi çabasıyla yaptığı ve içine bilya ile çivi doldurarak darbe gücünün arttırdığı el yapımı bombayı, ayrı yaşadığı eşinin kuraladığı evin önünde patlattı. Şiddetli patlama mahallede korku ve paniğe yol açarken hasar oluştu. Terörle mücadele ekipleri olaydan sonra kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Aynur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.Y.'nin ismi açıklanmayan eşi yaklaşık 8-9 ay önce şiddetli geçimsizlik evi terk ederek kendi başına kiraladığı evde oturmaya başladı. Bu süre içerisinde sürekli eşi M.Y. tarafından tehdit edildiğini öne sürülen genç kadının sığınma evine yaptığı başvuru kabul edilerek 1 ay önce evden ayrıldı.

İşsiz olduğu belirtilen M.Y. akşam saatlerinde kendi çabasıyla yaptığı ve içine bilya ile çivi, maytap doldurarak desteklediği El Yapımı Bomba ile bir türlü ulaşamadığı aşrı yaşadığı eşinin kiraladığı evin önüne geldi. Burada bağırıp tehditler savuran M.Y. ardından hazırlcdığı bombayı evin önündeki mazgala yerleştirerek patlattı.

Patlama nedeniyle vatandaşlar korku ve panik yaşarken, düzenekteki bilya ve çivi parçaları çevreye dağılarak birçok evin camlarının kırılmasına neden oldu. Şüpheli M.Y., patlamanın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Haber verilmesi üzerine Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri olay yerine geldi. Parmak izi incelemesi yapan ve çevrede araştırma yapan ekipler, zanlı M.Y.'ye ulaşamadı. Bu arada mahalle sakinleri kadının eşinin baskıları nedeniyle yaklaşık bir ay önce evden ayrılarak sığınma evina yerleştiğini belirttiler. Polis kaçan M.Y.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.