-AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ VE KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 01.08.2010 - Eskişehir'de boşanma davası süren eşini ve kayınbiraderini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen, kendisi de bıçakla ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı. Olayda çiftin 2 yaşındaki çocukları da kolundan yaralandı Alınan bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirilen Mehmet B. (30), 15 gündür ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Mediha B'nin yaşadığı Yeşiltepe Mahallesi Erhan Sokak'taki eve gitti. İddiaya göre, Mehmet B. ile Mediha B'nin erkek kardeşi İsmail S. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet B. üzerinde taşıdığı bıçakla Mediha B. ve İsmail S'yi yaraladı İsmail S. olay yerinde kız kardeşi Mediha B. ise yardım istemek için gittiği komşusu Bülent Ş'ye ait evde yaşamını yitirdi. Olay sırasında çiftin 2 yaşındaki çocukları da kolundan yaralandı. Kendisi de bıçakla ağır yaralanan Mehmet B. ile kolundan yaralanan kızı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Hızır Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mediha B. ile kardeşi İsmail S'nin cesetleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.