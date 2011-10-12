-Ayrı yaşadığı eşini sokakta bıçakladı BANDIRMA (A.A) - 12.10.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında karnı ve göğsünden bıçakla ağır yaralanan 32 yaşındaki kadın, hastanede kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, eşinden şiddet gördüğü ileri sürülen Figen K. (32), bir süre önce Hacıyusuf Mahallesi 35. Sokak'ta oturan annesinin evine döndü. Eşi Sadık K. (36), sokakta karşılaştığı Figen K'yi, karnından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Figen K, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Sadık K'nın yakalanması için çalışma başlattı.