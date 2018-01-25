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Ayrı yaşadığı eşine zorla 3 milyon liralık senet imzalattırdı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de M

25 Ocak 2018 19:08

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de M.G. adlı kadına bıçak zoruyla 3 milyon liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ayrı yaşadığı eşi M.G. ile 2 kişi tutuklandı.
Tunceli\'de M.G. adlı kadın, 21 Ocak\'ta Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, ayrı yaşadığı eşi M.G.\'den şikayetçi oldu. Kadının ticaretle uğrayan eşi M.G.\'nin kendisini telefonla arayarak görüşmek istediğini, randevu yerine gittiğinde ise kar maskeli 2 kişinin kendisine bıçak zoruyla birer milyonluk 3 adet senet imzalattıklarını söylemesi üzerine polis çalışma başlattı. Şüpheliler M.G. ile olaya karışan S.İ ve İ.H.D gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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