Ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Erzurum'da bir kadın 2 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 2 ay önce anlaşmazlık yüzünden ayrı yaşamaya başlayan Neslihan K. (31) ve Halil İbrahim K. (43), konuşmak için Palandöken ilçesi Hacı Salih Efendi Mahallesi Elmadağ Sokak'ta buluştu. Çift arasında çıkan tartışmada Halil İbrahim K, 2 çocuk annesi eşini yanında getirdiği bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olayın ardından boğazını keserek intihara teşebbüs eden Halil İbrahim K, 112 Acil Servis ambulansıyla Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.