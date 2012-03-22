Ayranın Avrupa'da kendi adı olacak

T24 - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı ayrana standart getirilerek, Avrupa'da 'Ayran' ismini oturtmayı amaçladıklarını açıkladı

Çallı, Gelişmekte olan pazarlara yakınlığı Türkiye nin en önemli avantajlarından biri' dedi

Hürriyet gazetesinde yer alan haber göre; Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, “Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte kodeks ayran standardının hazırlıyoruz. Çalışma sonucunda hayata geçecek kodeks bölgesel ayran standardı, ayranın tüm Avrupa’da ayran adıyla ve bizim ürettiğimiz şekliyle yer alması anlamına geliyor. 49 ülkeden katılımcıların yer alacağı bir kodeks fiziksel çalışma grubu toplantısı mayıs ayında İstanbul’da yapılacak” dedi.

ASÜD 2. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Harun Çallı, şunları söyledi: “Nisan 2010’da başlatılan Türkiye süt ve süt ürünleri sektörü Avrupa Birliği (AB) pazarına girişinin desteklenmesi projesi, AB’nin ve Dünya Tarım Örgütü’nün (FAO) yaptığı denetimle son aşamasına geldi. FAO’nun sonuç raporunu yayınlamasının ardından yakın zamanda AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yeniden başlayacak. AB uygulamasını baz alan ülke sayısı gün geçtikçe artıyor. Ne yazıkki ihracatta sıkıntı yaşadığımız ülkeler arasında gıda güvenliği açısından yeterli seviyeye ulaşmamış Afrika ülkeleri de yer alıyor.”

Bazı pazarlar sıkıntılı

Süt sektörünün ihracat konusunda Rusya, Kazakistan, Belarus ve Çin pazarlarında yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacıyla Bakanlıklar ile yürütülen ortak çalışmaların da en kısa sürede başarıya ulaşmasını beklediklerini söyleyen Çallı, “Gelişmekte olan pazarlara yakınlığı da Türkiye’nin en önemli avantajlarından biri. Türkiye dünyanın 14’ncü büyük süt üreticisi. Toplam süt üretimi 2011 yılında 14 milyon tonu aşacak. 2011 yılında işletmeler tarafından toplanan inek sütü 7 milyon tonun üzerine çıktı” dedi.

10 bin 214 projeye yüzde 50 hibe desteği

Sütle ilgili kalitenin ve verimin artırılmasının yanı sıra hem sütün soğuk zincir içerisinde muhafazası, nakil edilmesi ve sütle ilgili işleme tesislerinin sayısının artırılmasının da kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Gıda, Tarım ve Havyacılık Bakanı Mehdi Eker, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi başlattık. 600 bin TL yatırım tutarına kadar olan projelere yüzde 50 hibe desteği verdik. Yine süt sağım ünitesi ve soğutma tesisi ile ilgili yüzde 50 bedelini hibe olarak karşıladığımız 10 bin 214 proje var. Bu önceden hiç Türkiye’de olmayan bizim başlattığımız bir proje.