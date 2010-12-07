T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYNI YERDE İKİNCİ KEZ TREN ÇARPTI ZONGULDAK (A.A)

07 Aralık 2010 00:04

-AYNI YERDE İKİNCİ KEZ TREN ÇARPTI ZONGULDAK (A.A) - 06.12.2010 - Zonguldak'ta, aynı yerde ikinci kez trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hikmet Avcı (52) yönetimindeki henüz plakası belirlenmeyen otomobil, Göbü köyü mevkisinde, hemzemin geçitten geçtiği sırada, Karabük'e gitmek üzere Zonguldak istasyonundan hareket eden 21605 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü, vatandaşların da yardımıyla 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, yaşamını yitirdi. Ambulansta kalbi duran Avcı'yı, ekiplerin sürekli kalbine masaj yaparak yaşatmaya çalıştığı bildirildi. Avcı'nın geçen yıl da kullandığı bir çimento karıştırıcısı kamyon ile aynı yerde yine tren çarpması sonucu kaza geçirdiği öğrenildi. Avcı'nın, trafik cezası almasından dolayı 3 gün önce aracının trafik ekiplerince bağlanarak Zonguldak'ta otoparka çekildiği, bugün cezasını yatırmasının ardından otomobilini teslim alarak evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24