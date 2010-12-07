-AYNI YERDE İKİNCİ KEZ TREN ÇARPTI ZONGULDAK (A.A) - 06.12.2010 - Zonguldak'ta, aynı yerde ikinci kez trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Hikmet Avcı (52) yönetimindeki henüz plakası belirlenmeyen otomobil, Göbü köyü mevkisinde, hemzemin geçitten geçtiği sırada, Karabük'e gitmek üzere Zonguldak istasyonundan hareket eden 21605 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü, vatandaşların da yardımıyla 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, yaşamını yitirdi. Ambulansta kalbi duran Avcı'yı, ekiplerin sürekli kalbine masaj yaparak yaşatmaya çalıştığı bildirildi. Avcı'nın geçen yıl da kullandığı bir çimento karıştırıcısı kamyon ile aynı yerde yine tren çarpması sonucu kaza geçirdiği öğrenildi. Avcı'nın, trafik cezası almasından dolayı 3 gün önce aracının trafik ekiplerince bağlanarak Zonguldak'ta otoparka çekildiği, bugün cezasını yatırmasının ardından otomobilini teslim alarak evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.