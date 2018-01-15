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Aynı yerde 37 yıl önce Beşiktaş'ın uçağı da pistten çıkmıştı

"Hiç acele etmeden tek tek uçak merdivenlerinden çamurlu tarlaya indik"

15 Ocak 2018 14:06

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının dün akşam Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Yaşanan olay  akıllara 1981 yılında Trabzonspor ile oynayacakları lig maçı için Trabzon’a havayolu ile gelen Beşiktaş futbol takımı kafilesini taşıyan yolcu uçağının benzer bir şekilde pistten çıkmasını getirdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Serdar Bali, 37 yıl önce Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Trabzon Havalimanı'nda piste inişi sırasında yaşadıklarını kitabında anlattı.

Bali, "Kazada hava yağmurluydu ve toprak yumuşaktı. Tekerlekler toprağa batmıştı" dedi. Bali  kitabında o anları, "Beşiktaş kafilesi toplam yolcu sayısının çoğunluğunu oluşturuyordu. Hiç acele etmeden tek tek uçak merdivenlerinden çamurlu tarlaya indik. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı" diye anlattı. 

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