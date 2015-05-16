Aynı tesise 7 yılda 5'inci açılış töreni!

Amasya’daki katı atık tesisi için AKP’li yetkililer tarafından tam 5 kez açılış töreni düzenlendi. Tesis, iki başbakan, iki bakan ve bir belediye başkanı tarafından değişik tarihlerde açıldı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisi dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katıldığı programla 5. kez açıldı. AB’nin hibe desteğiyle yapılan tesis daha önce dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 30 Mart yerel seçimlerinden önce Belediye Başkanı Cafer Özdemir tarafından da açılmıştı.

Tesis eski Amasya Belediye Başkanı İsmet Özarslan’ın belediye başkanlığı döneminde 9 Aralık 2005’te Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen kuruldu. Toplam maliyeti 16 milyon 800 bin euro olan tesisin 12 milyon 300 bin euroyu (yüzde 73,2’sini) AB, 4 milyon 500 euro’sunu (yüzde 26’lık kısmını) İller Bankası karşıladı.

İlk 2008'de açıldı

Aynı yıl temeli atılan tesis ilk olarak 30 Temmuz 2008’de Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis ikinci olarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs 2011’de 96 tesisin toplu açılış töreninde yeniden açıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce 15 Mart 2014’te Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Valisi İbrahim Çomaktekin ve AKP Amasya Milletvekilleri ile birlikte tesise 3. kez açılış yaptı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 18 Ekim 2014’te katıldığı toplu açılış töreninde tesis 4. kez açıldı.