-Aynı silahları kaymakamlığa saldırıda da kullanmışlar BATMAN (A.A) - 30.09.2011 - Batman'da düzenledikleri hain saldırının ardından ölü ele geçirilen 3 teröristin aynı silahları daha önce de Kozluk Kaymakamlığına yapılan saldırıda kullandıkları belirlendi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin saldırıda kullandıkları silahların Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildiği ve deliller üzerinde incelemede bulunduğu bildirildi. Sivil vatandaşların öldürüldüğü araçta elde edilen mermi çekirdeklerinin, balistik incelemede, çatışmada öldürülen teröristlerin kalaşnikof marka silahlarından atıldığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: ''Teröristlerin ölü ele geçirildiği inşaatta ele geçirilen kalaşnikof marka silahın 21 Mayıs 2011 günü saat 22.05 sıralarında Kozluk İlçe Kaymakamlık konutunun roket ve uzun namlulu silahla taranması olayında da kullanılan silah olduğu; çatışmada ölü ele geçirilen militanların el, yüz ve kıyafetlerinden alınan örneklerin kimyasal incelemesinden her üç şahsın da polisle girilen çatışmada silah kullandığı, çatışmanın yaşandığı inşaatın yanında bulunan apartmanda elde edilen ve bir vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan mermi çekirdeğinin de Rus yapımı Kalaşnikof marka silahtan atıldığı tespit edilmiştir.'' Ayrıca, bazı çevrelerce işçi olduğu söylenen Fethullah Tokay isimli örgüt mensubuna ait parmak izinin, teröristlerce olayda kullanılan araçta yapılan incelemede görüldüğüne değinilen açıklamada, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memurundan otopsiyle çıkarılan merminin, balistik inceleme yapılması amacıyla Diyarbakır Bölge Kriminal Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis memuru yaralanmış, 8 aylık hamile bir kadın ile 4 yaşındaki kızı ölmüş, eşi ve diğer kızı yaralanmıştı. Hamile kadının karnından sezaryenle alınan bebek de tüm çabalara rağmen yaşamını yitirmişti. Teröristlerin saldırısında yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen komiser yardımcısı Adem İlkılınç, ambulans helikopterle kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.