Aynı okulu ikinci kez soyan hırsız polisten kaçamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da daha önce hırsızlık yaptığı okulun kantininden bilgisayar ve fotoğraf makinesi çalan A.B., yakalandı.

Hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi\'nde bulunan Ayten Çağıran Anaokulu kantininde meydana geldi. Gece yarısı anaokulunun kantinine giren hırsız ya da hırsızlar, iki bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesini çalıp kaçtı. Hırsızlık olayını sabah işe gelen görevliler fark edip polisi aradı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızın, daha önce de aynı okulda hırsızlık yapan A.B. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen A.B.\'in, çaldığı bilgisayarlar ve fotoğraf makinesini 100. Yıl Caddesi üzerinde bir işyerine sattığı belirlendi. Geri alınan fotoğraf makinesi ve bilgisayarlar sahibine teslim edilirken, A.B. adliyeye sevk edildi.

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