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Dünya

Aynı masada yemek yiyen Yahudi ve Müslümanlara yüzde 50 indirim yapan restoran

İsrail'deki restoran barış mesajı vermeyi amaçlıyor

22 Ekim 2015 22:10

İsrail Netanya kentinin Kfar Vitkin kasabasında bulunan bir restoran, insanları barışa ve kardeşliğe teşvik etmek için bir kampanya başlattı. 13 Ekim'den beri devam eden kampanyada, eğer bir Arap ve bir Yahudi aynı masada yemek yerse, %50 indirim uyguluyor.

Times of Israel sitesine açıklama yapan restoran müdürü Kobi Tzafrir, şimdiye kadar birçok kişinin uygulamayı beğendiğini ve beraberce yemek yediğini belirtti. Tzafrir,  “Bizde Araplar yemek yemez, bizde Yahudiler de yemek yemez. Burada insanlar yemek yer, en güzel Arap humusu ve en kaliteli İsrail falafeli bizdedir...” diye konuştu.

Restoranın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım da, kardeşlik ve barış çağrısı yaptı. Müslümanlara diledikleri helal yemeği sunarken, alkol de satan restoran, ne yenip ne içildiği değil, birlikte yenilip içildiğine vurgu yapıyor. Müslümanların humus ya da falafelle diledikleri helal yemeği yediklerini ve yanlarında alkol alan Yahudilere de hiçbir şekilde karışmadıklarını aktaran restoran yetkilileri “Çünkü kardeşlik, bu saygıyı gerektiriyor” diyor.

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