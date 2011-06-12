-AYNI KUYUDA İKİNCİ CESET BULUNDU AYDIN (A.A) - 12.06.2011 - Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar beldesinde, bir hafta önce ceset bulunan 10 metrelik kuyuda, ikinci bir ceset daha bulundu. Alınan bilgiye göre, Ortaklar beldesine bağlı Dereköy Düzenlik mevkisindeki bir kuyuda ceset olduğu ihbarı alan jandarma ekibi, söz konusu kuyuda inceleme yaptı. Jandarma, daha sonra Aydın Afet Acil Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Afet Acil Yardım Şube Müdürlüğü ekibi, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 10 metre derinliğindeki kuyudan, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedini çıkardı. Yapılan ilk incelemede, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesette bıçak izi bulundu. Öte yandan bir hafta önce aynı kuyuda Gürkan Ekmekçi'nin (25) cesedi bıçaklanmış olarak bulunmuştu. İki olayın zanlı ya da zanlılarının bulunması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.